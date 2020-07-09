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09.07.2020 09:20
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье задержаны два подозреваемых в разбое пенсионера

Текст: Михаил Фалалеев

Два преступника напали на 66-летнего пенсионера в лесном парке в подмосковном поселке Томилино. Применив физическую силу и слезоточивый газ, они похитили у потерпевшего сумку с личными вещами.

Фото: МВД МЕДИА/youtube
В ходе разбоя в Москве у мужчины отобрали 11 миллионов рублей

Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Люберецкое" задержали двух ранее неоднократно судимых мужчин в возрасте 37 и 45 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в ходе осмотра места происшествия сотрудники полиции обнаружили мобильный телефон, принадлежащий одному из нападавших. Спустя несколько часов на сотовый позвонил мужчина и попросил вернуть потерянный аппарат. Договорившись о встрече, оперативники задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния недалеко от места преступления. При личном досмотре у задержанных изъяты газовый баллончик и сумка, принадлежащая ограбленному человеку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ "Разбой".

Люберецким городским судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица Правительство МВД ЦФО Московская область

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