В подмосковной Рузе объявлен режим чрезвычайной ситуации

Дамба, напомним, не выдержала обильных дождей. После прорыва вода хлынула в частный сектор, смыла два дома и затопила большую часть частного сектора. Полностью разрушены две дороги. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы - 60 человек и 20 единиц техники. По словам вице-губернатора Московской области Игоря Трескова, на ликвидацию всех последствий прорыва дамбы понадобится трое-четверо суток.