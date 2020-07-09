Воробьев поручил оказать помощь жителям Рузы, пострадавшим от дождей

Помочь жителям Рузы, чьи дома пострадали от сильного дождя, распорядился губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Накануне ночью в городском округе прорвало дамбу, река Городенка вышла из берегов и потекла по новому руслу через жилой сектор. Затопило 30 домов, два из них сорвало с места потоками воды.

- Все наши службы сейчас занимаются ситуацией в Рузском округе. Дал команду как можно быстрее восстановить дамбу и дороги, - сказал Воробьев.

Жителям, которые были эвакуированы из своего жилья и размещены в центре временного пребывания, будет оказана материальная помощь.