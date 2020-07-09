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09.07.2020 09:47
Рубрика: Общество

Все ангиографы в столице подключат к единому цифровому сервису

Текст: Любовь Проценко

Все ангиографы в столице подключат к единому цифровому сервису. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

Фото: iStock
Поликлиники в столице начинают вести плановый прием пациентов

- В рамках внедрения Единого радиологического информационного сервиса начато подключение важного сегмента - ангиографического оборудования. Проект уже действует в четырех стационарах, а до конца сентября к сервису будут подключены все 53 ангиографа. Это позволяет оптимизировать планирование операций и тем самым повысить качество диагностики, сократить время вмешательства и минимизировать риски для пациента. У специалистов появилась возможность заранее и в режиме реального времени проконсультироваться с коллегами, работающими с сервисом. В случае необходимости возможно получить быстрый доступ к любому ранее проведенному исследованию и принять необходимое решение, даже находясь в операционной.

Медизображения и протоколы операций, полученные в ходе рентгенэндоваскулярных вмешательств, автоматически поступают в ЕРИС ЕМИАС и доступны врачам, работающим в едином цифровом пространстве. Протоколы заключений инструментальных исследований доступны также пациентам в электронной медкарте на mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Сергей Морозов, главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины пояснил:

- Ангиографические КТ и МРТ исследования проводятся для диагностики патологии сосудов. На основании результатов исследований врачи решают, нужно ли хирургическое вмешательство. Раньше при госпитализации пациенту необходимо было предоставлять результаты исследований, выписки предыдущих госпитализаций и консультаций в бумажном или электронном виде. Сейчас благодаря информационным технологиям и доступу к ЕРИС еще на этапе планирования операции специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, сосудистый хирург имеют доступ к архиву медицинских изображений пациента и его медицинской документации в электронном виде в ЕМИАС.

Фото: представлено пресс-службой вице-мэра Москвы по вопросам социального развития
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Внедрение ЕРИС ЕМИАС позволяет объединить данные о пациенте, назначения врача-клинициста и результаты исследований. Это не только переход к электронной документации, но и создание единого информационного пространства системы здравоохранения города Москвы: к ЕРИС ЕМИАС подключены все амбулаторно-поликлинические учреждения столицы, ведется подключение стационарных медицинских организаций Москвы.

ЕРИС - это сервис ЕМИАС, объединяющая врачей-рентгенологов, рентгенлаборантов, консультативный сервис и единый архив диагностических изображений. В настоящий момент к системе подключено 1106 единиц диагностического оборудования.

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