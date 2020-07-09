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Текст:   Марина Трубилина 
11:27 09.07.2020

Запланированы новые аукционы для застройщиков "под долю" от жилья

Аукционы по предоставлению земельных участков застройщикам под долю от будущего жилья пройдут в ближайшее время в Воронеже и Новосибирске. Об этом рассказал заместитель гендиректора ДОМ.РФ Денис Филиппов в прямом эфире портала "Твой Дальний Восток".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пилотный аукцион по этой схеме прошел недавно во Владивостоке. Компания из Краснодара получила право построить жилье на участке 2,7 га в бухте Патрокл под обязательство передать в будущем 12,7% жилья компании ДОМ.РФ.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Оформлять в собственность участки земли можно будет удаленно

Это крайне важная мера поддержки застройщиков, считает Филиппов, поскольку от них не требуется больших финансовых вложений в строительство на начальном этапе. Кроме того, ДОМ.РФ заранее задает параметры будущей застройки, соответствующие современным стандартам комплексного развития территорий и стандартам жилья.

Дальнейшая судьба полученной ДОМ.РФ доли квартир будет решаться совместно с региональными властями. По словам Филиппова, жилье может быть использовано для предоставления отдельным категориям граждан, под создание арендного фонда или просто для реализации на рынке, в зависимости от видения местных органов власти.

"У нас большие надежды на эти аукционы. В ближайшее время планируется вовлечение земельных участков в оборот в Воронеже. Большие территории, которые также планируются "под долю" - в Новосибирске", - сказал Филиппов. Также, по его мнению, можно было бы подумать о реализации по такой схеме проекта масштабного строительства на острове Русский во Владивостоке. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации и проекта планировки этой территории.

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