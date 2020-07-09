Директора Приморского океанариума задержали за взятки

СК РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора образовательного комплекса "Приморский океанариум" Сергея Логинова. Его подозревают в получении крупной взятки, сообщило ведомство.

По версии следствия, 30 марта 2020 года руководитель Приморского океанариума через посредника получил от предпринимателя два миллиона рублей - взятку за подписание актов приемки выполненных работ по обслуживанию систем жизнеобеспечения океанариума. 8 июля он вновь получил ту же сумму за аналогичные действия через посредника. После этого их обоих задержали сотрудники ФСБ.

В отношении посредника также возбуждено уголовное дело - по части 4 статьи 291.1 УК РФ "Посредничество во взяточничестве".

Первые предварительные выводы следствия говорят о том, что деньги, которые передавала женщина-посредник, поступали от директора коммерческой компании, которая должна была выполнять работы по обслуживанию океанариума. 2 миллиона составляли 10 процентов ежеквартальной выплаты стоимости всей суммы контракта по обслуживанию систем жизнеобеспечения.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - рассказали в СК.

Между тем, как отметили в пресс-службе Приморского океанариума, "в учреждении своими силами были вскрыты факты, указывающие на возможные коррупционные правонарушения. После чего учреждение обратилось в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Результатом проведенной проверки стало задержание Логинова".