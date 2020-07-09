Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, это будет не новое уголовное дело. Ведомство Александра Бастрыкина уже несколько лет ведет расследование многоэпизодного уголовного дела о большой преступной группе. В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сказала Петренко.
По ее словам в самое ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Это означает, что еще до задержания у следствия было все готово. Кроме того, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также известно, что кроме Фургала уже задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.
Сейчас следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются работать в Хабаровске. Детали Петренко не раскрывает. Говорит про "активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области".
Из неофициальных источников известно, что фамилия Фургал упоминается в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство.
Если суд согласится с доводами следствия, а оно настаивает на аресте, то после беседы в Техническом переулке в Москве, губернатора отвезут в СИЗО Лефортово.