Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Произошло это буквально на пороге его дома. На месте никакие следственные действия с ним проводиться не будут. Фургала везут в Москву и расследованием займется Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, это будет не новое уголовное дело. Ведомство Александра Бастрыкина уже несколько лет ведет расследование многоэпизодного уголовного дела о большой преступной группе. В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".

По данным следствия, Фургал является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей, то есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сказала Петренко.

По ее словам в самое ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Это означает, что еще до задержания у следствия было все готово. Кроме того, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также известно, что кроме Фургала уже задержаны и арестованы четверо активных участников организованной группы. Им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Сейчас следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются работать в Хабаровске. Детали Петренко не раскрывает. Говорит про "активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области".

Из неофициальных источников известно, что фамилия Фургал упоминается в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство.

Если суд согласится с доводами следствия, а оно настаивает на аресте, то после беседы в Техническом переулке в Москве, губернатора отвезут в СИЗО Лефортово.