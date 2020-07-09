На Камчатке расчеты "Панцирь-С" отразили "атаку диверсантов"

На Камчатке расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" провели тактическое учение.

Личный состав подготовил технику к маршу и выполнил перебазирование на дежурную позицию в прибрежной зоне Тихого океана. На марше охранение колоны отразило нападение разведывательно-диверсионной группы условного противника.

- На завершающем этапе учения военнослужащие выполнили практическую стрельбу из скорострельных пушек по низколетящим целям "вертолет" и целям, имитирующим малоразмерные ударные беспилотные летательные аппараты, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

К учению привлекались более 70 военнослужащих и девять единиц специальной техники.