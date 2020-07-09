На Сахалине глава поискового отряда МЧС пойдет под суд за взятки

В Сахалинской области завершено расследование уголовного дела в отношении начальника Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.А. Полякова. Его обвиняют в получении взяток.

По версии следствия, в июле 2019 года он собирался получить от предпринимателя взятку в размере 300 тысяч рублей. В обмен на это обещал направить подведомственную спецтехнику и часть части личного состава отряда для выполнения работ в пользу коммерческой организации, взяткодателя. Воплотить в жизнь намерение не успел - его задержали.

"Обвиняемый до задержания его оперативными сотрудниками в июле 2019 года получил от ряда подчиненных ему спасателей, направленных им для выполнения работ в пользу коммерческой организации, взятки в общей сумме 200 тысяч рублей", - сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

Обвинительное заключение по делу утверждено и в ближайшее время будет передано в суд.