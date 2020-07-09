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09.07.2020 09:32
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

СК РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. По данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей​​​.

Фото: РИА Новости
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как сотрудники правоохранительных органов подбегают к машине, в которой находится Фургал, надевают на него наручники и сажают в автомобиль оперативников.

Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в Хабаровском крае и Амурской области. На Фургала возбуждено дело. Оперативное сопровождение по делу ведет ФСБ.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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