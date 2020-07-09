Песков: Решение об отставке Фургала не принято

Решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не принято, об этом проинформируют если и когда это произойдет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Если и когда президент примет такое решение - а такое решение он (президент - прим. "РГ") может принять на основе материалов, которые будут ему представлены от следствия - мы вас об этом проинформируем", - заявил журналистам представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли президент кандидатуры по врио главы региона, Песков отметил, что в настоящий момент губернатором является Фургал.

Губернатор Хабаровского края был задержан в четверг сотрудниками СКР и ФСБ. По версии следствия, он является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство, совершенных в 2004-2005 годы. По этому делу, кроме главы региона, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы. Им уже предъявлены обвинения.