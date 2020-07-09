Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Прошлое вернулось к нему спустя 15 лет и напомнило о себе крепкими мужчинами в камуфляже и спецтранспортом с тонированными стеклами.

Произошло задержание главы региона буквально на пороге его дома. На месте никакие следственные действия с ним не проводились. Фургала доставили в Москву, и расследованием займется Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Сергей Фургал стал 13-м губернатором в истории новейшей России, к которому пришли правоохранители и увели из кабинета в камеру.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, это будет не новое уголовное дело. Ведомство Александра Бастрыкина уже ведет расследование многоэпизодного уголовного дела о большой преступной группе, причастной к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России. Вот по этому делу и задержали Фургала.

- С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. То есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сказала Петренко.

По ее словам, в самое ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. И следствие намерено обратиться в суд для избрания для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще известно, что кроме Фургала уже задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы.

Им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского

Сейчас следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются работать в Хабаровске. Детали Петренко не раскрывает. Говорит про "активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области".

Из неофициальных источников известно, что фамилия Фургал упоминается в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. Если суд согласится с доводами следствия, а оно настаивает на аресте, то после беседы в Техническом переулке в Москве, губернатора отвезут в СИЗО Лефортово.

Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского.

По неофициальным сведениям, дело задержанного главы Хабаровского края Сергея Фургала может быть продолжением уголовного дела Николая Мистрюкова. Это деловой партнер и в прошлом депутат Хабаровской краевой Думы.

Мистрюкова в конце прошлого года арестовал Басманный суд Москвы. Этот человек - учредитель компании "Торэкс". Николая Мистрюкова отправили в СИЗО по подозрению в убийстве. Вместе с ним были арестованы три человека. Все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.

Евгений Зоря - уроженец Львова, окончил Киевское высшее военное училище ПВО. В 90-х годах служил в Хабаровске в газете Краснознаменного Дальневосточного военного округа "Суворовский натиск" военным журналистом, воинское звание - майор.

Времена были трудные, зарплаты у военных - маленькие и нерегулярные, поэтому Евгений занялся коммерцией. Он оптом покупал продовольственные товары и кондитерские изделия и реализовывал их в розницу или опять же оптом. В итоге возник торговый дом "Анна", названный так в честь младшей дочери Зори. Фирма состояла из оптового склада и сети розничных точек, размещенных на автобусных остановках Хабаровска. Такое удобное расположение стало возможным благодаря работе супруги Зори в местной администрации. Так как Зоря был военнослужащим, а его жена - госчиновницей, то фирма была зарегистрирована на младшую сестру его жены.

У Зори были амбициозные планы, он даже пытался издавать собственную газету, но дальше двух-трех выпусков дело не пошло - затратно. В конце 90-х он уволился из армии и уехал с семьей в Канаду, но часть бизнеса осталась в Хабаровске, и он иногда сюда приезжал. По слухам, он сильно задолжал местной преступной группировке под названием "Общак". Не смог расплатиться (или не захотел) и был убит во время одного из своих приездов. Застрелили его из пистолета во дворе дома по улице Серышева. Это считается центром города - напротив штаб военного округа и редакция "Суворовского натиска".

Мистрюков, уверено следствие, имеет самое прямое отношение к смерти Зори. А сам Мистрюков был до недавнего времени не просто близок к Фургалу. Супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова владеет четвертой частью фирмы "Торэкс". Сейчас Мистрюков находится под следствием и сидит в СИЗО в Москве. По информации "РГ", его дело имеет прямое отношение к задержанию губернатора.

Кошелек

Чем владела семья Фургала?

В декларации за 2018 год Сергей Фургал упомянул три земельных участка в 5,5 тысячи квадратных метра, два жилых дома площадью 328,1 и 627,2 кв. метра, две квартиры - 29,9 и 76,9 кв. метра. Также в собственности у губернатора были автомобили "Лексус" и "Лэнд Крузер" и две моторные лодки "Прогресс-4" и "Mеркурий". Его годовой доход 5 465 355,07 рубля. Супруга губернатора владела жилым домом в 66,2 "квадрата", двумя квартирами - 66,2 и 52 квадратных метра, а также автомобилем "Лэнд Крузер". Ее годовой доход составил 735 351,71 рубля. Она входит в состав учередителй пяти компаний: ООО "УК "Амурсталь", ООО "Сталком", ООО "Торэкс", ООО "Торэкс-Хабаровск" и ООО "Диалог".