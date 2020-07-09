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09.07.2020 19:16
Рубрика: Происшествия

Пули из прошлого

Следственный комитет считает губернатора Хабаровского края участником банды, которая убивала бизнесменов
Текст: Наталья Козлова, Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Прошлое вернулось к нему спустя 15 лет и напомнило о себе крепкими мужчинами в камуфляже и спецтранспортом с тонированными стеклами.

Произошло задержание главы региона буквально на пороге его дома. На месте никакие следственные действия с ним не проводились. Фургала доставили в Москву, и расследованием займется Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ.

Сергей Фургал стал 13-м губернатором в истории новейшей России, к которому пришли правоохранители и увели из кабинета в камеру.

Песков: Решение об отставке Фургала не принято

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко, это будет не новое уголовное дело. Ведомство Александра Бастрыкина уже ведет расследование многоэпизодного уголовного дела о большой преступной группе, причастной к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью. Речь идет о преступлениях, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России. Вот по этому делу и задержали Фургала.

- С учетом собранных доказательств, следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. То есть ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, - сказала Петренко.

По ее словам, в самое ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. И следствие намерено обратиться в суд для избрания для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Еще известно, что кроме Фургала уже задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы.

Им предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений.

Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского

Сейчас следователи Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжаются работать в Хабаровске. Детали Петренко не раскрывает. Говорит про "активные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств вины участников организованной преступной группы в инкриминируемых им деяниях, а также проверяется их причастность к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области".

Из неофициальных источников известно, что фамилия Фургал упоминается в двух эпизодах организации убийств и одного покушения на убийство. Если суд согласится с доводами следствия, а оно настаивает на аресте, то после беседы в Техническом переулке в Москве, губернатора отвезут в СИЗО Лефортово.

Речь идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году и покушение на амурского предпринимателя Александра Смольского.

По неофициальным сведениям, дело задержанного главы Хабаровского края Сергея Фургала может быть продолжением уголовного дела Николая Мистрюкова. Это деловой партнер и в прошлом депутат Хабаровской краевой Думы.

Путину докладывали о деле Фургала в установленном порядке

Мистрюкова в конце прошлого года арестовал Басманный суд Москвы. Этот человек - учредитель компании "Торэкс". Николая Мистрюкова отправили в СИЗО по подозрению в убийстве. Вместе с ним были арестованы три человека. Все они подозреваются в убийстве бизнесмена Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.

Евгений Зоря - уроженец Львова, окончил Киевское высшее военное училище ПВО. В 90-х годах служил в Хабаровске в газете Краснознаменного Дальневосточного военного округа "Суворовский натиск" военным журналистом, воинское звание - майор.

Времена были трудные, зарплаты у военных - маленькие и нерегулярные, поэтому Евгений занялся коммерцией. Он оптом покупал продовольственные товары и кондитерские изделия и реализовывал их в розницу или опять же оптом. В итоге возник торговый дом "Анна", названный так в честь младшей дочери Зори. Фирма состояла из оптового склада и сети розничных точек, размещенных на автобусных остановках Хабаровска. Такое удобное расположение стало возможным благодаря работе супруги Зори в местной администрации. Так как Зоря был военнослужащим, а его жена - госчиновницей, то фирма была зарегистрирована на младшую сестру его жены.

У Зори были амбициозные планы, он даже пытался издавать собственную газету, но дальше двух-трех выпусков дело не пошло - затратно. В конце 90-х он уволился из армии и уехал с семьей в Канаду, но часть бизнеса осталась в Хабаровске, и он иногда сюда приезжал. По слухам, он сильно задолжал местной преступной группировке под названием "Общак". Не смог расплатиться (или не захотел) и был убит во время одного из своих приездов. Застрелили его из пистолета во дворе дома по улице Серышева. Это считается центром города - напротив штаб военного округа и редакция "Суворовского натиска".

Мистрюков, уверено следствие, имеет самое прямое отношение к смерти Зори. А сам Мистрюков был до недавнего времени не просто близок к Фургалу. Супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова владеет четвертой частью фирмы "Торэкс". Сейчас Мистрюков находится под следствием и сидит в СИЗО в Москве. По информации "РГ", его дело имеет прямое отношение к задержанию губернатора.

Кошелек

Чем владела семья Фургала?

В декларации за 2018 год Сергей Фургал упомянул три земельных участка в 5,5 тысячи квадратных метра, два жилых дома площадью 328,1 и 627,2 кв. метра, две квартиры - 29,9 и 76,9 кв. метра. Также в собственности у губернатора были автомобили "Лексус" и "Лэнд Крузер" и две моторные лодки "Прогресс-4" и "Mеркурий". Его годовой доход 5 465 355,07 рубля. Супруга губернатора владела жилым домом в 66,2 "квадрата", двумя квартирами - 66,2 и 52 квадратных метра, а также автомобилем "Лэнд Крузер". Ее годовой доход составил 735 351,71 рубля. Она входит в состав учередителй пяти компаний: ООО "УК "Амурсталь", ООО "Сталком", ООО "Торэкс", ООО "Торэкс-Хабаровск" и ООО "Диалог".

Сначала были обыски

Текст: Александр Филимоненко (Хабаровск)

Новость о том, что губернатора Хабаровского края задержали, ошеломляющей не стала. О том, что следствие интересуется главой региона, было известно еще с прошлой осени. В ноябре 2019-го арестовали Николая Мистрюкова - бизнес-партнера Сергея Фургала. Предпринимателя и трех его сообщников задержали в Хабаровске и самолетом доставили в Москву. Их подозревают в двух убийствах и покушении, совершенных в 2004 - 2005 годах в Приамурье.

Кстати, чуть ранее прошли обыски в здании краевого правительства. Как тогда сообщила пресс-служба губернатора, следователи получили все затребованные документы. Тем временем были также изъяты бумаги в офисах группы компаний "Торэкс" - в нее входит завод "Амурсталь" (владельцы - Мистрюков и жена Сергея Фургала).

...В нынешнем феврале Сергей Фургал отм

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етил 50-летие. Уроженец села Поярково в Приамурье был десятым ребенком в семье.

После окончания в 1992 году Благовещенского государственного медицинского института будущий губернатор семь лет работал терапевтом и неврологом в Поярковской центральной районной больнице. Затем стал предпринимателем, перебравшись в Хабаровский край. Был генеральным директором компаний, занимавшихся торговлей лесоматериалами и сбором лома черных металлов.

В 2005-м Сергей Фургал занялся политикой и стал депутатом Законодательной думы Хабаровского края, пройдя по списку ЛДПР. В декабре 2007 года он был впервые избран депутатом Госдумы, а затем еще дважды получал думский мандат.

В 2013 году ЛДПР выдвинула Сергея Фургала кандидатом в губернаторы Хабаровского края. По итогам голосования он занял второе место, набрав 19 процентов голосов, уступив действующему главе региона "единороссу" Вячеславу Шпорту. Зато следующая кампания - 2018-го - оказалась более успешной: во втором туре губернаторских выборов за него проголосовали 69,5 процента избирателей.

- По большому счету за два года его губернаторства в Хабаровском крае серьезных прорывов экономических не произошло. Чуть-чуть уменьшился государственный долг, но сократились, например, посевные площади. Хуже не стало, но и лучше тоже. Хабаровчане боялись, что с приходом Фургала будут перекрыты все транши. Но субсидии идут, край не брошен. Федеральный центр не сократил финансирование территории, - говорит доктор политических наук, профессор, директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин.

По мнению Ярулина, Сергей Фургал вряд ли вернется в политическое пространство после таких обвинений, даже если они не будут доказаны. Этот шлейф долго будет тянуться за ним.

Если Сергея Фургала отстранят от должности, то очередные выборы губернатора в крае пройдут только в 2021 году в сентябрьский единый день голосования.

- Назначить дату выборов губернатора можно не позднее чем за 90 дней до дня голосования, - объяснил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов.

Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не планирует исключать Сергея Фургала из партии. Об этом сообщил и.о. координатора регионального отделения партии Захар Синяговский. Решение может принять высшее руководство ЛДПР.

Подготовил Александр Филимоненко, Хабаровск

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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