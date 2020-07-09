Жителя Николаевска-на-Амуре в Хабаровском крае накажут за самовольный ремонт дороги. Когда его найдут, конечно. Тому, кто засыпал строительным мусором яму на улице Луначарского, придется ее "откопать". Такое решение специалисты районной администрации считают правильным. По их мнению, активный гражданин устроил на проезжей части свалку.

- Муниципальным правовым актом запрещено размещать строительный мусор в общественных местах, и в том числе подсыпать ямы на обочине дороги битым кирпичом. Это административное правонарушение, - заявил "РГ" заместитель главы администрации Николаевского района по городскому хозяйству и правовым вопросам Иван Костырин.

По слухам, мгновенно просочившимся в СМИ, яму якобы засыпал владелец расположенного рядом торгового павильона. Но слухи - они слухи и есть. По словам Ивана Костырина, к ответственности административная комиссия пока никого не привлекала. Но запрос в органы полиции, чтобы те установили личность инициативного ремонтника, отправила. Штраф за подобные действия - до четырех тысяч рублей. Да и устранить свалку придется. Кстати, в администрации утверждают, что благоустроительные работы на улице Луначарского должны быть проведены в этом году.

Между тем во Владивостоке ремонт "своими силами", можно сказать, в порядке вещей. Так, жители микрорайона бухты Патрокл дважды приводили в порядок грунтовый проезд с улицы Басаргина к развязке на трассе Седанка - Патрокл. Эта убитая дорога пролегает через земельный участок, который находится в муниципальной собственности. Раньше она использовалась для подъезда тяжелой техники к строящимся домам. Но после заселения домов жильцы стали пользоваться ею для выезда на трассу. Осенью прошлого года они, собрав более 300 тысяч рублей, наняли технику, отсыпали проезд скальником, подняли уровень дороги и сделали дренаж. В начале нынешнего лета машины спецтехники, которым помогали десять жителей микрорайона с лопатами, укатали отсев, игравший на этой грунтовке роль покрытия.

- Понимаем, что мэрия не всесильна, сразу привести в порядок дорогу сложно. Но у нас нет времени и возможности ждать ремонта от городских служб, - объяснил самодеятельность горожан представитель ТОС "Патрокл - Басаргина".

"Надо на этой дороге поставить баннер, на нем написать: эту дорогу сделали - фамилии... И эту дорогу НЕ делали - фамилии...", - посоветовал кто-то жителям микрорайона в соцсетях.

Впрочем, есть надежда, что в дальнейшем ремонтировать трассу будут уже специалисты: по сообщению администрации Владивостока, в июне направлена на госэкспертизу проектная документация на строительство первого этапа улично-дорожной сети в микрорайоне Патрокл.

Примеров "самоуправства" в краевом центре немало. В прошлом году обширную выбоину на улице Луговой, образовавшуюся после разрушительных ливней, неизвестные засыпали щебнем. Его правда, быстро вымыло, но несколько дней по дороге можно было проехать. А яму перед перекрестком улиц Тигровой и Светланской тогда же засыпала жительница близ расположенного дома. Она вместе с соседями купила пять мешков холодного асфальта, и яма была ликвидирована. Да, не очень аккуратно и по-дилетантски, но проезжать этот участок дороги стало легче.

Были подобные случаи на Камчатке, Сахалине и в Приамурье. Однако нигде такой ремонт не оборачивался наказанием для инициаторов.

Комментарий

Галина Антонец, юрист (Владивосток):

- Статьи "Самовольный ремонт дороги" в российском законодательстве нет. Все попытки наказать за это граждан, которые когда-либо предпринимали представители власти, как правило, заканчивались ничем. Сама по себе частная реконструкция трассы не образует никакого состава правонарушения. Так какие же статьи могут быть применены? Например, 12.33. КоАП РФ - "Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений". Наказание возможно не столько за сам ремонт, сколько за его последствия. Допустим, работы проводились без выставления специальных знаков и ограждений. Или в результате ремонта был причинен вред городскому имуществу, гражданам.

Почему власти нервно реагируют на такие проявления самостоятельности? Да потому что дорога всегда имеет хозяина, то есть того, кто несет ответственность за ее состояние, ремонт и все, что на ней происходит. На любые работы (строительные и другие) есть СНИПы и прочие правила, и ремонт должен производиться с обязательной приемкой результата с оценкой безопасности.

Но за всеми гражданами с протоколами не набегаешься. Иногда власти могут просто не найти "виновных" в ремонте дороги, а иногда - сделать вид, что не нашли, так как в итоге они получили даром то, на что должны были сами потратить средства.