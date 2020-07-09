При выходе из "коронавирусного" кризиса Якутия столкнется с серьезными проблемами из-за низкой платежеспособности населения. На этом сделала акцент экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич, выступившая перед депутатами и членами правительства региона на видеоконференции "Час эксперта".

Кризис больнее всего ударил по лидерам в экономике. Якутия, по мнению Натальи Зубаревич, "находится посередке", и экономические риски здесь в основном тоже на уровне средних. А вот проблемы, так или иначе связанные с финансовым благополучием граждан, в регионе проявляются остро.

Если в целом по стране к началу кризиса уровень бедности населения составлял 12 процентов, то в Якутии - 19. Причиной этого "лидерства" эксперт назвала то, чем в республике привыкли по праву гордиться: традиционную многодетность. По словам Натальи Зубаревич, наличие детей сейчас становится определяющим фактором неравенства по доходам, и нужно расширять меры адресной государственной помощи именно таким семьям.

- Если взять всех бедных, то почти половина, 43 процента, - семьи с детьми в возрасте от семи до 16 лет. Поэтому сейчас политика в отношении детей должна быть суперприоритетной. Семьи с детьми с самой большой скоростью уходят в бедность, - подчеркнула она.

Эксперт отметила также очень высокий уровень закредитованности населения республики:

- В Якутии закредитованность максимальная на Дальнем Востоке. У вас кредитная нагрузка 40 процентов на все доходы населения, а по стране 30.

Кредитная история Якутии весьма своеобразна. Да, большинство заемщиков берет деньги в долг, чтобы свести концы с концами. Но, к примеру, жители столицы республики отмечают, что ни в одном другом городе России не встретишь столько крутых джипов, как здесь. Добрая половина из них взята в кредит. Такие машины особенно бросаются в глаза зимой. У их обладателей нет денег на гаражи, и дорогие "крузаки" зимуют во дворах под тентами.

А недавно социологи выяснили, что регион занимает первое место в стране по распространению смартфонов.

- Объясняется это относительно высоким уровнем жизни за счет северных надбавок и тем, что смартфоны, учитывая огромные территории Якутии, просто необходимы, иначе останешься без средств связи вообще, - прокомментировал тягу якутян к гаджетам генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Смартфон в Якутии - действительно предмет первой необходимости. Но что касается северных надбавок, их, увы, съедают северные цены. Чаще всего жители республики, особенно молодежь, влезают в долги, чтобы купить мобильник.

Какие бы кредиты люди ни брали (ипотечные, на прожитье, на пускание пыли в глаза), рано или поздно их надо возвращать. А ведь на выходе из кризиса вспоминать дорогу к кассам придется еще и тем, кто задолжал за коммуналку. Разрешением временно не оплачивать жилищно-коммунальные услуги воспользовались многие - в первом квартале года сбор таких платежей сократился, по данным минэкономики региона, на 13 процентов.

- Но потом-то, когда период отодвигания платежей закончится, придется возвращать все долги. И народ нос к носу столкнется с необходимостью одновременно платить по кредитам, ликвидировать всю задолженность по ЖКУ, - заявила Наталья Зубаревич.

Она спрогнозировала, что в этой ситуации люди пойдут за помощью к властям, и правительству республики надо будет как-то подключаться. А источник возможной поддержки только один - изрядно потерзанный коронавирусом бюджет. Местные власти используют любые возможности, чтобы основательно пополнить казну именно сейчас, когда деньги особенно нужны. Удалось договориться об уплате основных налогов в республиканский бюджет даже с крупным недропользователем, работающим на территории региона, но входящим в консолидированную группу налогоплательщиков. Благодаря этому, при апрельской корректировке доходы бюджета увеличились сразу на девять процентов. Наталья Зубаревич обратила внимание на этот феномен, удивившись: прибыль предприятий повсеместно падает, а в Якутии поступление налога на прибыль увеличилось более чем в два раза! Увы, как выяснилось, договоренность сработала не до конца, и деньги придется возвращать.

- Уже предъявлена декларация к возврату. Поэтому мы понимаем, что вся эта красивая картинка до конца года сойдет на нет. Начнет, наверное, уже с августа месяца, - пояснила министр экономики Якутии Майя Данилова.

А председатель бюджетного комитета парламента республики Юрий Николаев добавил, что с налогами на прибыль в нынешней ситуации это не единичный случай:

- Сегодня они есть, завтра ждем декларации на возврат. Но мы договариваемся с каждым недропользователем. Возможны какие-то взаимозачеты в счет будущих платежей, чтобы не забирали средства одномоментно.

Эксперт оценила подобное положение коротко и емко:

- С вашим бюджетом - счастье на апрель, горе на остальную часть года.

Горе не горе, но основные налогоплательщики в Якутии - экспортные отрасли, и все они находятся в зоне повышенного риска. Мировой рынок алмазов, за счет которых в региональную казну поступала добрая половина средств, начал рушиться еще до пандемии. А сейчас падает спрос на уголь, нефть и газ. Надежды на пополнение бюджета власти республики связывают с изменением трансфертной политики федерального центра.

Конкретных рецептов относительно того, где искать дополнительные деньги на поддержку населения, Наталья Зубаревич давать не стала. Единственное, посоветовала сократить расходы на общегосударственные вопросы (в бюджете Якутии на это предусмотрено 6,8 миллиарда рублей), чтобы высвободить больше средств на решение социальных проблем.