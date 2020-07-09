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09.07.2020 04:37
Рубрика: Происшествия

В пятиэтажке Южно-Сахалинска произошел взрыв баллона с кислородом

Текст: Дина Непомнящая

В ночь на 9 июля в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Поповича в Южно-Сахалинске взорвался баллон с кислородом. Разрушилось перекрытие между подвалом и одной из квартир на первом этаже. Возгорания не произошло.

Пострадал только один человек, который в момент взрыва находился в подвале. Мужчина без определенного места жительства ночевал там и, по предварительной версии, стал виновником ЧП. Он доставлен в больницу.

Фото: youtube
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Жители дома не пострадали. Спасатели эвакуировали 23 человека, в том числе троих детей и четверых пенсионеров. 14 жильцов направили в пункт временного размещения "Ласточка", остальных забрали к себе родственники.

- В работах были задействованы 20 человек и три единицы техники, - отмечают в пресс-службе регионального главка МЧС.

На месте происшествия побывал и губернатор области Валерий Лимаренко. Он лично осмотрел пострадавшие квартиры.

- Главное сейчас - сделать все возможное для спасения жизни мужчины, который получил серьезные ожоги при взрыве. Необходимо оказать всестороннюю поддержку жителям подъезда. Эвакуированные ни в чем не должны нуждаться. Комиссии следует провести полное обследование дома. Квартиры будем ремонтировать, жильцам компенсировать ущерб, - заявил глава региона.

Администрация города организовала комиссию по определению ущерба и возможности дальнейшего проживания в доме. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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