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09.07.2020 06:47
Рубрика: Происшествия

В Приморье нашли мотоциклиста, сбившего двух подростков

Текст: Анна Бондаренко

Сотрудники Госавтоинспекции установили личность мотоциклиста, который в мае сбил двух несовершеннолетних и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба управления МВД по Приморскому краю.

Двое 17-летних подростков совершали пробежку по дороге, ведущей из Уссурийска в Воздвиженку. Как установили прибывшие на место аварии сотрудники ГИБДД во время пробежки они нарушали правила дорожного движения, двигаясь по краю проезжей части в попутном автотранспорту направлении. В результате наезда один получил открытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован, второй отделался ушибами.

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Установить личность водителя и марку мотоцикла полицейским было сложно несмотря на то, что они нашли свидетелей и изучили видео камер наружного наблюдения: водитель был в шлеме, а мотоцикл не имел госномеров. Им пришлось проверить десятки водителей мотоциклов, но в итоге они вышли 37-летнего жителя Уссурийска. Он признался, что совершил ДТП и уехал с места происшествия, потому что испугался ответственности.

"За управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, водителем, не имеющим права управления мотоциклом, неисполнение обязанности по страхованию своей гражданской ответственности нарушитель привлечен к административной ответственности в соответствии со статьями 12.1, 12.7, 12.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. По факту причинения телесных повреждений участнику ДТП проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение", - отметили в пресс-службе ведомства.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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