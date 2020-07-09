Во Владивостоке завершается прием заявок на первый конкурс "Приморский старт". Организаторами мероприятия, призванного поддержать инновационное предпринимательство, выступили технопарк "Русский" и центр "Мой бизнес". Участвовать в состязании могут предприятия-разработчики, стартап-проекты, а также все компании, занимающиеся научными исследованиями и внедряющие в производственный процесс новые технологии. Лучшие десять проектов получат из бюджета края 20 миллионов рублей.

Организаторы рассчитывают на 100 заявок, но пока их подано меньше. Чтобы собрать это количество, пришлось увеличить охват предприятий и время подачи документов. Кирилл Еруков, заместитель директора технопарка, рассказал, почему так произошло и что нужно для развития технологического предпринимательства в крае.

Кирилл Николаевич, означает ли это, что в крае недостаточно инновационных предприятий? Почему?

Кирилл Еруков: Мы видим сложности при взаимодействии бизнеса и науки. Сегодня процесс построен так, что показатель проделанной работы ученого - патенты, а главная его финансовая мотивация - заработная плата.

В патентах вузов в графе "автор" указан изобретатель, но право использования принадлежит учебному заведению. И так в большинстве случаев: условия трудового соглашения предусматривают, что патент является собственностью работодателя.

Дальше возникает вопрос о коммерциализации разработки. В известных мне случаях это удавалось сделать, когда люди выкупали патенты у вуза или отделений академии наук. В противном случае у разработчика нет мотивации сопровождать технологию в дальнейшем, так как он не получает за это вознаграждения.

Есть и другая, институциональная, проблема. Люди науки не ориентированы на бизнес, и это правильно. Если провести анализ питч-сессий, мы увидим ребят, знающих, как продать - но при этом продукт не содержит инновационной технологии. Или вчерашних ученых, которые часами могут рассказывать о изобретениях, но не имеют представления о рыночных механизмах. Ни первое, ни второе по отдельности не работают - только вместе.

Бизнес-идеи, которые поданы в качестве заявок на "Приморский старт", отвечают этому критерию?

Кирилл Еруков: Такие примеры есть. К ним можно отнести проект "Титаниум" - на основе разработанной в институте химии ДВО РАН технологии производства диоксида титана. Она более экологичная и менее энергоемкая, чем те, которые применяют сегодня. Учредитель "Титаниума" Евгений Москаев как раз занимается созданием рабочих команд, которые "поднимают" тяжелые наукоемкие проекты. Там в связке работают ученые, инженеры и предприниматели.

Но пока это предварительная оценка, свое слово еще скажут эксперты - ученые из ДВО РАН, ДВФУ, представители бизнеса, банков, Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), Сколково, инвестиционной компании Veb Ventures. Они будут оценивать проекты, во-первых, с точки зрения уникальности технологий, во-вторых, работоспособности представленной бизнес-модели - это важнее всего.

От ученых мне часто приходилось слышать: "У нас есть уникальные научные разработки, но предприниматели в них не заинтересованы". Как соединить науку и бизнес?

Кирилл Еруков: Мы хотим попробовать осуществить вместе с ДВФУ одну идею. Она состоит в заключении лицензионного соглашения на патент по передаче права его использования. В качестве лицензиата могут выступать, например, сформированные с нашей помощью команды. Возможно, они будут собраны из студентов, занимавшихся этой темой в университете. Посмотрим, получится ли таким образом коммерциализировать разработки.

"В рукаве" у технопарка много студенческих команд, которые могут взяться за дело?

Кирилл Еруков: Недавно совместно с ДФВТ мы провели в Дальневосточном федеральном университете первый студенческий онлайн-акселератор "Стартап как диплом". Ребята презентовали идеи в области освоения космоса, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта. Сам проект "Стартап как диплом" существует с 2017 года, а наш акселератор помог участникам понять, насколько их работы "про бизнес". Эксперимент удался, мы хотим его повторить, но при этом понимаем, что большому количеству студенческих команд взяться неоткуда. Поэтому сейчас прорабатываем идею "полного цикла" - от поиска талант-ливых студентов до создания работоспособных групп - почти никогда не бывает, чтобы студенты разных профилей сразу работали вместе.

Тесная интеграция технопарка с ДВФУ дает уникальную возможность встроиться в образовательную повестку вуза. На первом этапе "Русский" может проводить для студентов прикладные треки по маркетингу, продажам, подготовке продакт-менеджеров. Таким образом, технопарк получит отдельные функциональные единицы будущих стартапов, которые затем можно соединить в команды. Им нужно будет дать возможность попрактиковаться. Тут мы включим свою партнерскую сеть - действующих резидентов технопарков "Сколково" и его регионального оператора "Русского", индустриальные компании. Хороший контакт у нас, например, с Дальневосточной железной дорогой. Резидент технопарка из Хабаровска, компания "Глазго", проводила там апробацию системы, анализирующей видеоряд и быстро определяющей, все ли рабочие на объекте находятся в касках.

Дальше мы сможем объединять прошедших практику людей в команды, акселерировать их. Опыт у нас есть, и мы готовы им делиться, распространить практику на весь Дальний Восток.

Конечно, надо, чтобы включилось много факторов: и удалось получить лицензию на патент, и технология заработала, и компания выжила, и начались успешные продажи… В итоге существует совсем небольшой процент вероятности, что стартап "взлетит". Но если компаний будет больше, то и удачных проектов тоже.

Начать работу планируем уже осенью.