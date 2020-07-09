Задержанного губернатора Хабаровского края отправят в Москву

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, задержанного утром 9 июля, доставят в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

"Сергей Фургал был задержан силовиками возле своего дома. Даже не успел заехать на работу и назначить временно исполняющего обязанности. Также на данный момент ничего не известно о его местонахождении", - сообщает пресс-служба главы региона в Instagram.

Напомним, что губернатор задержан в рамках расследования уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению особо тяжких преступлений в 2004-2005 годах против предпринимателей Хабаровского края и Амурской области.