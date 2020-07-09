Беларусские предприятия будут сотрудничать с бизнесом Самарской области ⠀

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Самарской области в онлайн-режиме прошли переговоры с предприятиями и представителями ТПП республики Беларусь.

Руководители крупнейших беларусских компаний представили варианты возможного сотрудничества с бизнесом в Самарской области. В частности, предполагается реализовывать совместные проекты в сельском хозяйстве, машиностроении, в секторе дорожного строительства и топливно-энергетической отрасли.

Самарская область имеет серьезный опыт сфере международного экономического сотрудничества. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, регион занимает одно из ведущих мест среди российских регионов по объемам внешней торговли и имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем с сотней стран мира. Основные торговые партнеры: КНР, США, Казахстан, Германия, Турция. Объем иностранных инвестиций, в основном, поступает в отрасли топливной промышленности, обрабатывающие производства, строительство, машиностроение и металлургическое производство.

- С 2018 года в Самарской области растет объем внебюджетных инвестиций, в том числе за счет реализации бизнес-проектов иностранных компаний, - отметил министр. - Существенную роль в этом играют оказываемые в регионе всесторонние меры поддержки бизнеса и созданная правительством уникальная благоприятная инвестиционная среда.

В Самарской области есть не только вся необходимая инфраструктура для поддержки бизнеса - Особая экономическая зона "Тольятти", индустриальные парки, как частные, так и государственные, территории социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", но также в регионе для взаимодействия с инвесторами создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций (АПИ).

- Все институты поддержки бизнеса Самарской области в постоянно режиме находятся на связи с партнерами и инвесторами, - напомнил исполнительный директор АПИ Сергей Никитин. - У нас самая актуальная информация от министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Мы находимся в контакте со всеми органами власти. Мы за бизнес и за устойчивое экономическое развитие региона.

Для связи со специалистами АПИ, которое работает в режиме "одного окна" для бизнеса, можно заполнить форму заявки на инвестиционном портале Самарской области. Также можно писать на почту info@investinsamara.ru. АПИ проводит онлайн и телефонные консультации (846)-375-03-05, по предварительной договоренности возможны оффлайн-встречи.