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09.07.2020 12:30
Рубрика: Экономика

Беларусские предприятия будут сотрудничать с бизнесом Самарской области ⠀

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В Торгово-промышленной палате (ТПП) Самарской области в онлайн-режиме прошли переговоры с предприятиями и представителями ТПП республики Беларусь.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Руководители крупнейших беларусских компаний представили варианты возможного сотрудничества с бизнесом в Самарской области. В частности, предполагается реализовывать совместные проекты в сельском хозяйстве, машиностроении, в секторе дорожного строительства и топливно-энергетической отрасли.

Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
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Самарская область имеет серьезный опыт сфере международного экономического сотрудничества. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, регион занимает одно из ведущих мест среди российских регионов по объемам внешней торговли и имеет стабильные торгово-экономические отношения более чем с сотней стран мира. Основные торговые партнеры: КНР, США, Казахстан, Германия, Турция. Объем иностранных инвестиций, в основном, поступает в отрасли топливной промышленности, обрабатывающие производства, строительство, машиностроение и металлургическое производство.

- С 2018 года в Самарской области растет объем внебюджетных инвестиций, в том числе за счет реализации бизнес-проектов иностранных компаний, - отметил министр. - Существенную роль в этом играют оказываемые в регионе всесторонние меры поддержки бизнеса и созданная правительством уникальная благоприятная инвестиционная среда.

В Самарской области есть не только вся необходимая инфраструктура для поддержки бизнеса - Особая экономическая зона "Тольятти", индустриальные парки, как частные, так и государственные, территории социально-экономического развития, технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", но также в регионе для взаимодействия с инвесторами создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций (АПИ).

Фото: iStock
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- Все институты поддержки бизнеса Самарской области в постоянно режиме находятся на связи с партнерами и инвесторами, - напомнил исполнительный директор АПИ Сергей Никитин. - У нас самая актуальная информация от министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Мы находимся в контакте со всеми органами власти. Мы за бизнес и за устойчивое экономическое развитие региона.

Для связи со специалистами АПИ, которое работает в режиме "одного окна" для бизнеса, можно заполнить форму заявки на инвестиционном портале Самарской области. Также можно писать на почту info@investinsamara.ru. АПИ проводит онлайн и телефонные консультации (846)-375-03-05, по предварительной договоренности возможны оффлайн-встречи.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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