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09.07.2020 10:02
Рубрика: Экономика

Для резидентов ТОР расширили возможности ведения бизнеса

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Правительство РФ расширило возможности для ведения бизнеса резидентам территорий опережающего развития (ТОР). Изменения вступили в законную силу.
ТОСЭР "Чапаевск". Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области ТОСЭР "Чапаевск". Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
ТОСЭР "Чапаевск". Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области

Если ранее резиденты ТОР могли вести деятельность, которая входила в определенный перечень, то теперь сформирован только перечень запрещенных видов деятельности. На территории ТОР запрещена деятельность организаций, которые занимаются добычей сырой нефти и природного газа, предоставляют услуги в области добычи нефти и природного газа, занимаются строительством транспортных трубопроводов, производством нефтепродуктов, оптовой и розничной торговлей, лесозаготовками, операциями с недвижимостью. Также под запрет попали крупные компании, в которых занято 20 или более 20 процентов среднесписочной численности работников всех организаций моногорода.

Фото: iStock
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В Самарской области действуют две территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" и "Чапаевск" (ТОСЭР), которые предусматривают существенную поддержку инвестиционных проектов. Создание ТОСЭР направлено на формирование максимально благоприятных условий для ведения бизнеса и диверсификацию экономики, поэтому в ТОСЭР установлен особый правовой режим ведения предпринимательской и иной деятельности, который подразумевает налоговые льготы, сниженные ставки по страховым выплатам и низкие ставки по арендной плате для всех резидентов.

В целом в Самарской области создается доступная и удобная инфраструктура поддержки бизнеса. Она ориентирована на помощь инвесторам в открытии и развитии своего дела. При министерстве экономического развития и инвестиций для работы с бизнесом создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" оказывает услуги по сопровождению проектов на всех этапах их реализации.

Компетентно

Дмитрий Богданов, министр экономического развития Самарской области:

- Территории опережающего развития - это дополнительный инструмент разветвленной инфраструктуры для привлечения инвестиций. На сегодня в ТОСЭР "Тольятти" - самом крупном ТОРе России, организовано 75 инвесторов. Объем инвестиций оценивается в 41 миллиард рублей, на данный момент из них уже освоены более 10,8 миллиарда рублей, создано более 4,5 тысячи рабочих мест.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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