"Краснодар" проиграл "Рубину" в Казани

Казанский "Рубин" в матче 27-го тура на своем поле переиграл "Краснодар" со счетом 1:0.

Краснодарский клуб продолжает борьбу за второе место, дающее право выступить в Лиге чемпионов. Поэтому в Казани от команды гостей многие ожидали победы, тем более что помимо победы из-за неявки "Оренбурга" "быки" после паузы в чемпионате не выигрывали.

Не получилось и на этот раз. После нулевой ничьей в первом тайме хозяева открыли счёт на 51-й минуте. У "Рубина" отличился Денис Макаров.

На 77-й минуте казанцы отличились во второй раз, но гол после удара Евгения Маркова был отменён после использования системы VAR, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.

Благодаря этой победе казанцы набрали 33 очка и поднялись на девятое место. "Краснодар" остался четвертым, имея 45 очков.