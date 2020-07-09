Михаил Мишустин возобновил поездки по регионам

Премьер-министр Михаил Мишустин снял еще одно ограничение, введенное весной из-за распространения новой коронавирусной инфекции. После почти четырехмесячной паузы он возобновил свои рабочие поездки по регионам.

В четверг глава правительства прилетел на два дня в Татарстан. В наукограде Иннополис у него запланирована дискуссия о развитии отечественной IT-индустрии, а в пятницу - посещение особой экономической зоны "Алабуга" и совещание о строительстве автодороги, которая соединит Европу и Западный Китай.

Весной из-за пандемии COVID-19 премьер перешел на дистанционные форматы работы - все совещания стали проходить по видеосвязи. Последней региональной поездкой Мишустина до введения широких карантинных ограничений было посещение 13 марта Переславля-Залесского и Костромы.