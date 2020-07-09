СЭГЗ в Удмуртии начал производство электросамосвалов

Сарапульский электрогенераторный завод (СЭГЗ) в Удмуртии поставил в Казахстан первые электросамосвал и электротележку с электроусилителем руля. Транспорт изготовили по контракту с ТОО "Казцинк" в Усть-Каменогорске, сообщили в пресс-службе предприятия.

Самосвал сделали на базе электротележки производства СЭГЗ. Его отличает простота и надежность конструкции, повышенная маневренность, низкие расходы при эксплуатации. По словам генерального директора предприятия Алексея Беляева, освоение производства электросамосвала откроет для Сарапульского электрогенераторного завода новые перспективные направления развития.

- Эффективность, экономичность и экологичность электротранспорта делают его все более привлекательным для использования в самых разных сферах - от производственных и складских помещений до аэропортов и зоопарков. Сегодня СЭГЗ может удовлетворить любой спрос заказчиков в этой сфере, - сказал Алексей Беляев.

Справка "РГ"

АО "Сарапульский электрогенераторный завод" - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также - гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии. Электротранспорт различных модификаций производят на заводе с 1957 года. Сейчас линейка электротележек АО "СЭГЗ" насчитывает более 50 модификаций.