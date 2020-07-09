Упразднена треть обязательных строительных норм

Новости

В Крыму полицейского задержали за помощь отцу в добыче осетра 16:49
Новый клип Моргенштерна и Элджея посмотрели почти три миллиона раз 16:47
Захарова прокомментировала слухи о переговорах об обмене Уилана 16:42
В Ессентуках вандалы вылили в фонтан литры моющего средства 16:36
Чем удивит зрителей "Славянский базар в Витебске" 16:30
Tesla близка к созданию полностью автоматизированного электроавтомобиля 16:19
В Петербурге снесут первую хрущевку по программе реновации 16:19
В Петербурге откроют экспозицию по борьбе с коронавирусной инфекцией 16:11
Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде 16:04
В Петербурге покажут раритетные работы Виктора Цоя 16:04
В Арктике найден зуб загадочного древнего существа 16:03
Аксенов оценил аудиозапись разговора о киевских диверсантах в Крыму 16:00
Tesla "очень близка" к полному автопилоту 16:00
В Казани установилась рекордная жара за последние 66 лет 15:53
В Испании будут раздавать бонусы за сдачу стекла и пластика на переработку 15:53
Премьера Болгарии обвинили в создании "института преступности" 15:50
Женщина на Ford Focus разогналась в городе до 703 км/ч, но она не виновата 15:50
Томас Андерс не выступит на "Славянском базаре" в Витебске 15:48
Итальянская мафия выпускала собственные облигации 15:46
Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов 15:43
Мантуров: Товарооборот с США продолжает расти 15:39
Театр Наций откроется в сентябре премьерой "Разбитого кувшина" с Дапкунайте 15:35
В Астрахани задержали руководителей ячейки "Свидетели Иеговы" 15:31
Меркель настаивает на принятии плана по финансированию ЕС 15:29
Вслед за "Нивой": Suzuki Jimny прощается с Европой 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 15:35
Рубрика: Экономика

Упразднена треть обязательных строительных норм

Текст: Марина Трубилина
Число обязательных к применению строительных норм и правил сокращается на 30%. Постановление правительства об этом подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Документ делает рекомендательным 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований, сказал премьер-министр в четверг при осмотре строящейся больницы в Казани. Оставшиеся требования, добавил Мишустин, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для строителей. Эти меры должны сократить сроки строительства, снизить издержки и сделать более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой, подчеркнул премьер-министр.

В документе, который вступает в силу с 1 августа, приводится список из 78 СНиПов и ГОСТов, которые остаются в разряде обязательных. Сейчас действует около 10 тысяч обязательных требований, с августа их число сократится примерно на 3 тысячи. При этом проектная документация или результаты инженерных изысканий, представленные на экспертизу до августа, должны проверяться по прежним правилам - в соответствии с перечнем норм и правил, утвержденным в конце 2014 года.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Минстрой намерен пересмотреть порядок переселения из времянок

"Хочу отметить, что нынешнее сокращение количества обязательных требований - это только один из первых шагов. Мы планируем продолжить эту работу и в дальнейшем еще больше снижать нагрузку на бизнес со стороны надзорных органов" - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. На безопасности строительства сокращение требований не скажется - отменены только излишние и дублирующие друг друга нормы, добавил Хуснуллин.

Около 30% времени реализации всего проекта - от начала проектирования до завершения строительства - занимает подготовка документов и согласование процедур, отмечает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Сокращение обязательных требований позволит сократить сроки строительства примерно на 20%, сэкономить около 15% затрат (над согласованием документов у застройщиков работают целые службы). Кроме того, снижение административных барьеров снижает влияние человеческого фактора и коррупционные риски, считает Моор. Необходимо пересматривать и оставшиеся требования, отмечает эксперт - отсекать все, что не влияет на безопасность и конструктив здания.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

Главное сегодня

Путин в ближайшее время обсудит с кабмином реализацию нацпроектов
Депутаты предложили ввести электронные версии водительских прав
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Собянин: Основные проблемы, касающиеся пандемии, в Москве преодолены
За сутки в России подтверждено 6509 случаев COVID-19 в 85 регионах
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками