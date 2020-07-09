Упразднена треть обязательных строительных норм

Документ делает рекомендательным 30% ГОСТов, СНиПов и других обязательных требований, сказал премьер-министр в четверг при осмотре строящейся больницы в Казани. Оставшиеся требования, добавил Мишустин, будут переработаны таким образом, чтобы стать более комфортными для строителей. Эти меры должны сократить сроки строительства, снизить издержки и сделать более прозрачными все отношения, которые связаны со стройкой, подчеркнул премьер-министр.

В документе, который вступает в силу с 1 августа, приводится список из 78 СНиПов и ГОСТов, которые остаются в разряде обязательных. Сейчас действует около 10 тысяч обязательных требований, с августа их число сократится примерно на 3 тысячи. При этом проектная документация или результаты инженерных изысканий, представленные на экспертизу до августа, должны проверяться по прежним правилам - в соответствии с перечнем норм и правил, утвержденным в конце 2014 года.

"Хочу отметить, что нынешнее сокращение количества обязательных требований - это только один из первых шагов. Мы планируем продолжить эту работу и в дальнейшем еще больше снижать нагрузку на бизнес со стороны надзорных органов" - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. На безопасности строительства сокращение требований не скажется - отменены только излишние и дублирующие друг друга нормы, добавил Хуснуллин.

Около 30% времени реализации всего проекта - от начала проектирования до завершения строительства - занимает подготовка документов и согласование процедур, отмечает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. Сокращение обязательных требований позволит сократить сроки строительства примерно на 20%, сэкономить около 15% затрат (над согласованием документов у застройщиков работают целые службы). Кроме того, снижение административных барьеров снижает влияние человеческого фактора и коррупционные риски, считает Моор. Необходимо пересматривать и оставшиеся требования, отмечает эксперт - отсекать все, что не влияет на безопасность и конструктив здания.