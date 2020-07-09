В Башкирии за два последних года количество сельхозкооперативов выросло в три раза. В 2018-м был 101, а по итогам 2019-го - уже 321. Взрывной рост стал откликом на программу поддержки доходогенерирующих проектов (ДГП), которую минсельхоз республики запустил в 2018 году.

По ее условиям, размер господдержки фермеру или владельцу личного подсобного хозяйства (ЛПХ), у которого уже есть проект, но не хватает денег на реализацию, составляет до трех миллионов рублей, или до 91 процента от стоимости проекта. Остальное - собственные средства крестьян. Разумеется, бюджетными деньгами поддерживают не любой проект, а только тот, в результате которого создается кооператив, приносящий доход.

Власти долгое время пытались сподвигнуть фермеров или единоличников объединиться ради общего блага, но мало в этом преуспели. Создание нескольких кооперативов в год уже считалось достижением. Чем только не объясняли неудачи - и инертностью сознания масс, и недоверием крестьян друг к другу, их стремлением сохранить нажитое, а не делить его с кем-то. Но стоило появиться новой программе, как все эти причины вдруг потеряли актуальность. А все потому, что в программе как раз и учтена личная заинтересованность участников.

"Каждый пайщик, входящий в состав сельскохозяйственного потребительского кооператива, в соответствии с ФЗ N 193 "О сельскохозяйственной кооперации" является самостоятельной экономической единицей. Все дополнительные доходы, полученные от кооперативного взаимодействия, фиксируются у него и в общий доход не идут, так же, как и все другие экономические показатели", - объяснил суть программы зампредправительства Республики Башкортостан - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Это и помогло решать задачи, которые были прежде "не по зубам". В первую очередь - вовлечь в экономику ресурсы населения, а их объем впечатляет. По информации минсельхоза Башкирии, в республике зарегистрировано более 600 тысяч ЛПХ, которые владеют 169,7 тысячи гектарами земли сельхозназначения. У населения содержится более 561 тысячи голов крупного рогатого скота, 657 тысяч голов мелкого рогатого скота, 54 тысячи лошадей и более 225 тысяч пчелосемей.

Через участие в кооперативном движении частники приспосабливаются к рыночным реалиям, в которых выжить легче тому, кто не только производит сельхозсырье, но и перерабатывает его. Расширяя свою деятельность, они дают работу своим односельчанам. В кооперативах уже создано 520 рабочих мест.

Михаил Тонку из Иглинского района Башкирии создал кооператив, в котором объединились 25 пайщиков - фермеров и владельцев ЛПХ. На грант закупили оборудование для производства мясных деликатесов. Сырье поставляют свои же пайщики, и это гарантирует стабильное качество продукции.

Механизм кооперации является необходимым элементом стабильности сельских территорий

Сначала выращивали гусей и делали вяленые деликатесы из гусятины. Потом начали разводить и другую птицу. Кооператоры выращивают около 5000 голов гусей и уток. Часть пайщиков поставляет говядину.

У Михаила Тонку это первый опыт в бизнесе. Он решился на него после экономических расчетов, которые показали, что дело выгодное. Реальность не подвела. Бренд уже набирает популярность, и в этом году в кооператив вошли новые пайщики. "Создать нетрудно, гораздо сложнее - двигаться дальше, - говорит Михаил. - В процессе работы узнаем много нового, наталкиваемся на препятствия, которые сообща преодолеваем. Постепенно нашли свою нишу на рынке".

За два года реализации программы ДГП общее количество участников по всей республике, вовлеченных в кооперацию, составило более 4600. Сумма вовлеченных средств пайщиков в экономику региона превысила 91 миллион рублей. Выручка кооперативов по итогам 2019 года перевалила за миллиард рублей, что в три раза выше, чем в 2017 году. Поступление налогов, сборов и обязательных платежей от кооперативов, в основном созданных в 2018 году, возросло в 3,9 раза: с 8,3 миллиона рублей до 32,2 миллиона. Ожидаемый товарооборот кооперативного движения к концу 2020 года должен превысить 1,8 миллиарда рублей, а к концу 2021 года - 2,5 миллиарда.

Заинтересовались новой программой и потребительские общества системы Башпотребсоюза, действующие в районах республики. Они активно интегрируются в агропромышленный комплекс: закупают у населения и сельхозтоваропроизводителей их продукцию, перерабатывают и реализуют ее. Так, потребительские общества со своими производственными, складскими помещениями и оборудованием стали пайщиками 21 сельхозкооператива. В 2018 году семь кооперативов участвовали в конкурсе по программе ДГП и получили 17,5 миллиона рублей грантовой поддержки как сельхозтоваропроизводители. При этом сумма собственного софинансирования составила 2,3 миллиона рублей. На эти средства они открыли коллективный цех по переработке сельхозпродукции.

В 2019 году в конкурсе по программе ДГП приняли участие 22 инициативные группы, в состав которых вошли потребительские общества районов. 14 из них победили и получили грантовую поддержку в сумме 38,8 миллиона рублей, добавив к ней 6,7 миллиона рублей из собственных финансовых ресурсов. В 2020 году в программу ДПГ включились организации, обеспечивающие питание в школах и детских садах. Пока зарегистрировано два кооператива с участием комбинатов питания для закупки сырья у местных фермеров. На очереди еще семь.

"Механизм кооперации является необходимым элементом социально-экономической стабильности сельских территорий, где живет более 37 процентов населения, производящего около 40 процентов сельхозпродукции. Благодаря программе ДГП людям становится понятны механизмы кооперирования, экономические модели кооперации, риски и перспективы", - отметил Ильшат Фазрахманов.

Резервы в этой сфере значительные. В республике 818 сельских поселений. Если в каждом из них будет хотя бы один кооператив, то их суммарный минимальный годовой товарооборот достигнет не менее 10 миллиардов рублей, а количество вовлеченных в эту деятельность людей - не менее 20 тысяч.