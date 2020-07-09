В Башкирии мать приговорили к 15 годам за убийство плачущего ребенка

Верховный суд республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 29-летней жительницы Дюртюлинского района, которая признана виновной в убийстве своего малолетнего ребенка.

В августе прошлого года обвиняемая задушила малыша из-за того, что он непрерывно плакал.

Труп она закопала во дворе, а затем обратилась в полицию с сообщением, что сын пропал.

- Женщина выдвигала версии, что ребенок сам ушел из дома, что его мог похитить отец. Через несколько дней она призналась и показала место захоронения. В суде обвиняемая не смогла объяснить мотивов преступления и пояснила, что не помнит всех обстоятельств, - сообщила помощник прокурора РБ Гузель Масагутова.

Суд приговорил убийцу к 15 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с последующим ограничением свободы на год и взыскал компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей.