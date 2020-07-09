В Казани установилась рекордная жара за последние 66 лет

В Казань пришла небывалая жара. По данным Гидрометцентра РТ, 8 июля был установлен температурный рекорд - столбик термометра поднимался до +35,7 градусов. Предыдущий температурный максимум был зафиксирован в городе в 1954 году. Тогда он составил +33,3 градуса.

В течение ближайших суток, по прогнозам метеорологов, температура достигнет +37 градусов.

Между тем, власти города просят казанцев воздержаться от отдыха на пляжах. Роспортребнадзор из-за эпидемиологических соображений пока не открыл их, хотя столица Татарстана полностью готова к началу купального сезона.