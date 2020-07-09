Новости

Мишустин утвердил правила субсидирования железнодорожных пригородных перевозчиков 10:42
Культовый бренд деловой одежды Brooks Brothers обанкротился 10:28
Половина ирландцев не доверяют местной правоохранительной системе 10:22
На Дону разработали прибор для упрощения оперирования онкобольных 10:17
Воробьев поручил оказать помощь жителям Рузы, пострадавшим от дождей 10:09
Экс-замглавы Барнаула осудили на пять лет за взятку 10:05
На Ставрополье за сутки три человека скончались от коронавируса 10:03
Пять причин, почему "механика" лучше "автомата" 10:02
В Приангарье неизвестные ограбили ювелирный салон 09:53
В Башкирии мать приговорили к 15 годам за убийство плачущего ребенка 09:50
Все ангиографы в столице подключат к единому цифровому сервису 09:47
Еще 1173 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:38
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 09:32
Прокуратура начала проверку после подтопления домов в Рузе 09:22
В Подмосковье задержаны два подозреваемых в разбое пенсионера 09:20
В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке 09:20
В Свердловской области пропал 14-летний подросток 09:19
В Омске на бутербродную завели дело за советский плакат 09:19
В Красноярском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса 09:04
Toyota представила новый кроссовер. Все-таки это Corolla Cross 09:00
ЦСКА договорился о покупке аргентинского нападающего 08:48
Болельщикам вернут деньги за билеты на перенесенную Олимпиаду в Токио 08:37
ООН: миру угрожает потепление на 1,5 градуса Цельсия в ближайшие пять лет 08:25
Наталья Сергунина: На ВДНХ появился макет станции "Салют-6" 08:09
Директора Приморского океанариума задержали за взятки 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 09:20
Рубрика: Происшествия

В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Пензенской области

В ночь на четверг произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Попова в Пензе, погибли три человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило около 2.20 ночи. Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома.

Под Волгоградом из-за пожара планируют эвакуировать еще один поселок

В квартире пожарные обнаружили тела женщины и двух мужчин. Их личности устанавливаются. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На время пожара из дома пришлось эвакуировать 15 человек.

В спасательной операции участвовали 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причины возгорания пока не называются.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область

Главное сегодня

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Эксперты сориентировали россиян по срокам возобновления зарубежного туризма
Воробьев поручил оказать помощь жителям Рузы, пострадавшим от дождей
Верховный суд разъяснил порядок возмещения ущерба при ДТП
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске