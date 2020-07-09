В Пензе три человека погибли при пожаре в многоэтажке

В ночь на четверг произошел пожар в многоэтажном жилом доме на улице Попова в Пензе, погибли три человека.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области, сообщение о возгорании поступило около 2.20 ночи. Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже четырехэтажного кирпичного дома.

В квартире пожарные обнаружили тела женщины и двух мужчин. Их личности устанавливаются. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На время пожара из дома пришлось эвакуировать 15 человек.

В спасательной операции участвовали 40 сотрудников МЧС и 13 единиц техники. Причины возгорания пока не называются.