В пензенском зоопарке обезьян отправили на самоизоляцию

После затянувшегося безмолвия пензенский зоопарк ожил, здесь снова не стихает детский смех и возгласы: "Смотри, какой лев!". Большая кошка нежится под солнцем, игнорируя восторженные возгласы.

У вольера белого медведя по кличке Умка, которого рыбаки медвежонком подобрали одного на берегу Карского моря несколько лет назад, обычно многолюдно. Сейчас посетителей не так много, но главное, что они вернулись. Умка гостям искренне рад - хлопает лапой по воде, поднимая столб брызг. Они долетают через ограждение до счастливчиков. Люди просят косолапого продолжить импровизированное представление, а он и рад стараться.

- Когда зоопарк закрылся для посещений, наши звери приуныли, - рассказывает пресс-секретарь Пензенского зоопарка Марина Кагина. - Они уже привыкли к толпам зевак, это было их единственное развлечение. А тут вдруг все исчезли.

Трудности возникли и с пропитанием. Местный бюджет только на 40 процентов обеспечивает потребность зоопарка. Остальное муниципальное предприятие зарабатывает само, в основном от продажи билетов. Но эта статья доходов выпала на три месяца, а бюджет так быстро не перекроить.

Администрация зоопарка вынуждена была обратиться к горожанам с призывом о помощи. За месяц собрали около полумиллиона рублей и сделали запасы продовольствия на месяц вперед. Пензенцы несли сено, картошку из погребов и даже банки с вареньем - все пошло в закрома. За первую неделю после выхода из самоизоляции зоопарк уже посетили несколько тысяч человек. Столпотворений нет - площадь в десять гектаров позволяет посетителям рассредоточиться и затеряться в зелени.

Примечательно, что социальную дистанцию просят держать не только между людьми, но и не приближаться к животными. Ветеринары объясняют, что новая коронавирусная инфекция может быть опасна, особенно для человекообразных обезьян. Этот вопрос пока серьезно никто не изучал. На всякий случай с начала эпидемии рабочие зоопарка входят в вольеры обязательно в масках и перчатках, постоянно пользуются антисептиком.

За время самоизоляции у многих обитателей зоопарка появились приемные родители или опекуны. Официально можно взять понравившееся животное под опеку, заключив договор и оплатив полностью его питание, ветеринарное обслуживание и обработку вольеров. Прейскурант разный, например, содержание одной совы обойдется в 1200 рублей в месяц. Опекун может навещать своего подопечного хоть каждый день - вход на территорию зоопарка для него бесплатный, ему также обязаны предоставлять подробный отчет о состоянии здоровья, рационе и даже настроении зверя или птицы.

Пока "маму" нашел один бурый мишка, по второму оформляются документы, а также симпатичный зверек фенек - это мелкая лисица с крупными ушами. Всего в пензенском зоопарке содержатся около трех тысяч особей, из них 75 процентов занесены в Красную Книгу.

Зоопарк сейчас работает без выходных. Дети до трех лет проходят бесплатно, до 14 лет - стоимость билета сто рублей, для взрослых - 200 рублей. Сэкономить можно по понедельникам, когда билеты дешевле на 20 процентов.

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