В Самарской области продолжат профобучение работников предприятий

В Самарской области 134 работника предприятий закончили профобучение в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". И в связи с постепенным снятием ограничительных мер министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области продолжает мероприятия по переобучению и повышению квалификации работников предприятий. Реализация всех нацпроектов находится на постоянном контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В прошлом году 31 предприятие региона благодаря нацпроекту обучило 2154 сотрудника (при запланированных 760 человек). В этом году плановый показатель - не менее 310 человек. На седьмое июля этого года заключены договоры с 21 предприятием на обучение 521 человека, приступили к обучению 250 человек, завершили - 134 человека.

Среди предприятий-участников - фирма "Нектар". В прошлом году компания в связи с запуском новой высокотехнологичной линии упаковки обучила 49 своих сотрудников по таким направлениям, как "Технология производства соковой продукции", "Проверка пакетов для персонала отдела качества и основы асептического производства для соковых предприятий", "Углубленный операторский курс".

Среди уже отучившихся - оператор линии розлива Евгений Долинин и лаборант отдела качества Анна Бочкарева. Как рассказал Евгений Долинин, обучение помимо приобретения теоретических знаний для работы на новом оборудовании отразилось на его профессиональном росте и заработной плате. Эффективность обучения подтвердила и Анна Бочкарева:

- Новые знания помогают чувствовать уверенность в своих действиях, которые напрямую влияют на качество выпускаемой продукции и, как следствие - на имидж всего нашего предприятия. По итогам обучения и внутренней аттестации также удалось подтвердить третий, максимальный, уровень квалификации.

В этом году фирма "Нектар" продолжает обучение сотрудников в рамках нацпроекта. К обучению также планируется привлечь преподавателей Самарского государственного технического университета и специалистов компании Tetra Pak.

Помимо возможности за счет государственной поддержки повысить квалификационный уровень работников, предприятия имеют также экономическую выгоду, поскольку предусмотрено возмещение затрат работодателей на организацию переподготовки и повышения квалификации работников.

Компетентно

Александр Дорофеев, заместитель руководителя департамента занятости минтруда Самарской области:

- В приоритетном порядке обучение ведется среди работников, занятых в реальном секторе экономике. Важно, что повышение квалификации дает работникам возможность расти профессионально, а значит - и повышать уровень своих доходов.