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09.07.2020 12:18
Рубрика: Происшествия

В Татарстане задержан замдиректора музея-заповедника "Остров-град Свияжск"

Текст: Олег Корякин

В Татарстане возбудили уголовное дело отношении заместителя директора Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника "Остров-Град Свияжск". Его подозревают в хищении средств, выделенных на закупку реставрационного оборудования. Об этом сообщает СУ Следкома России по РТ.

По версии следствия, в 2018 году Министерство культуры РТ заключило госконтракт с 54-летним индивидуальным предпринимателем из Санкт-Петербурга на поставку реставрационного оборудования для музея-заповедника на сумму более 10,6 миллиона рублей.

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После его поступления замдиректора и неустановленные должностные лица в сговоре с поставщиком составили подложную накладную о том, что оборудование соответствует госконтракту. На основании документа была произведена оплата. Но в результате проверки выяснилось, что музей-заповедник получил агрегаты, не соответствующие накладной, заказ-спецификации и техзаданию. Цена их была ниже указанной в накладной.

Следствие полагает, что музею-заповеднику и государству причинен ущерб на сумму более миллиона рублей.

Заместитель директора задержан. Решается вопрос о его аресте. Против предпринимателя из Санкт-Петербурга также возбуждено уголовное дело.

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