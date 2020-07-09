Волонтеры культуры подготовились к серьезному испытанию

Продолжается прием заявок для участия в первом Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры. Их надо успеть подать до 26 июля. Конкурс пройдет под патронатом Министерства культуры РФ, Роскультпроекта и Ассоциации волонтерских центров. Участвовать могут некоммерческие и образовательные организации в сфере культуры и сами учреждения культуры, в которых созданы волонтерские центры.

Призовой фонд конкурса - миллион рублей. Он рассчитан на десять победителей. Чтобы попасть в их число, сначала надо пройти заочный этап. Сначала разработать концепцию развития волонтерских центров. И провести информационную кампанию в своем регионе по продвижению идей и ценностей добровольчества.

Затем последует очный этап. И уже здесь экспертная комиссия определит десять победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, которые потратят на развитие волонтерских центров. Кто собирается на этот конкурс и чем волонтеры разных регионов готовы удивить жюри, выясняли корреспонденты "Российской газеты".

На селе прошли мастер-классы по гриму

Движение "Волонтеры культуры Оренбуржья" начало работать как раз 26 июля. И в этом году оно отмечает свой первый день рождения. Ребята надеются, что совпадение дат - хороший знак.

"Наше сообщество объединяет более 400 добровольцев. Уже никому не нужно объяснять, насколько учреждениям культуры региона необходима их помощь", - рассказал региональный координатор Александр Де Форест.

Одним из первых проектов "культурных волонтеров" Оренбуржья стало участие в акции областного музея изобразительных искусств. Посвящена она была оренбургскому пуховому платку. Благодаря волонтерам в прошлом году эта акция стала по-настоящему массовой. И с успехом прошла на одиннадцати площадках, охватив не только школы и колледжи, но и детсады.

"За минувший год мы приняли участие в организации более 180 мероприятий. У нас есть координаторы и в муниципалитетах области - более 40 неравнодушных людей. Все они готовы принять участие в I Всероссийском конкурсе волонтерских центров в сфере культуры. Ребята креативны и амбициозны, рассчитывают на победу", - поделился Александр. - У нас есть проект "Мобильная школа творческих инициатив": волонтеры колесят по региону, приобщают сельских детей и молодежь к занятию искусством".

Наибольшей популярностью у юных сельчан пользуются мастер-классы по хореографии, гриму и актерскому мастерству. А в марте волонтеры хотели пустить по улицам Оренбурга "Поэтический троллейбус". Подготовили недельную программу - планировали петь песни, играть, читать художественную литературу. К сожалению, из-за эпидемии проект пришлось отложить. Думают, вернутся к нему осенью.

Они готовы ко всему

Количество волонтеров культуры в Башкортостане перевалило за тысячу человек и продолжает расти. Они объединились в сообщество в конце 2019 года.

"Волонтеры нужны там, где не хватает рук, - рассказала региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Республики Башкортостан Лира Волкова. - Они помогают завезти гостей в зрительный зал, а затем вывезти из здания инвалидные коляски, подсказывают зрителям маршрут. Это те, без кого культурные мероприятия, конечно, состоялись бы, но не так качественно".

Добровольцами культуры хотят стать многие: от старшеклассников до пенсионеров, кстати, возраст самого старшего перевалил за 80. Есть среди них и работники культуры, например, много библиотекарей. Они с удовольствием включаются в процесс. Надо вынести на сцену реквизит или микрофон - пожалуйста! Стать осветителем или рабочим за кулисами на подхвате - легко! Они готовы ко всему.

Могут быть равноправными участниками и даже организаторами мероприятий. И доказали это во время республиканской молодежной акции "Фолк драйв".

"Мы попросили волонтеров провести в сельской глубинке праздник - на что хватит фантазии, и кто как это видит, - продолжает Лира Волкова. - Получился настоящий калейдоскоп". Где-то за чаепитием люди пели под гармошку, где-то показали старинные обряды, где-то рассказывали сказки. По итогам "Фолк драйва" провели семинар, на который пригласили руководителей творческих коллективов, режиссеров и волонтеров, чтобы они увидели друг друга и поняли, что делают одно дело.

"Нередко, - говорит Лира, - работники культуры относятся к волонтерам с определенной долей недоверия и скепсиса. Но после этого лед начал таять. На семинаре выступали эксперты из Москвы, Уфы, которые рассказывали о фольклоре. Это необходимо знать, ведь на Всемирную Фольклориаду к нам приедут делегации из десятков стран". Работы для волонтеров культуры там будет непочатый край.

Утолили книжный голод

Волгоградские волонтеры культуры оказывали моральную поддержку врачам 25-й больницы, которая принимала больных с коронавирусной инфекцией. Студенты организовали концерт и подарили картины, которые написали сами. Приезжали добровольцы и в социальный центр поиграть со слабослышащими детьми. Помогали в организации спектакля инклюзивному конному театру: там детвора с особенностями развития готовит представления вместе с лошадьми и пони.

Учащиеся института культуры делали музыкальные открытки для пожилых людей. Это были песни, стихи или просто добрые слова, которые в этот непростой период никому не бывают лишними.

Сейчас уже заработали библиотеки, но весной именно волонтеры помогали утолить книжный голод. Пенсионерам, инвалидам и другим маломобильным гражданам на дом доставляли литературу. "По жаре ходить с моей астмой тяжело, - рассказывает бывший учитель математики и физики Анна Петрова. - Так что мне очень приятна такая помощь. Я люблю детективы. Иногда по искусству или по физике беру книги, чтобы мозги не закисли. Я активный читатель, для меня большая радость, что книжки принесли".

"Сейчас ребята закрывают сессию. Мы им тоже дадим отдохнуть. А уже в августе, если не будет второй волны коронавируса, планируется поездка в Печоры Псковской области, - рассказывает региональный координатор движения "Волонтеры культуры" Анастасия Бессмертнова. - Будут восстанавливать объекты культурного наследия, сохранять исходный облик малого города. В прошлом году наши студенты там уже были: красили заборы, вязали снопы на корм косулям".

Остается добавить, что подать заявку и ознакомиться с положением о конкурсе можно на единой информационной системе "Dobro.ru".

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