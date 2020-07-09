Алтайские строители попросили помощи у краевой власти

Краевая власть и строители по-разному оценивают сложившуюся ситуацию в отрасли. Это стало очевидно во время круглого стола, который провели Союз строителей Алтайского края, СРО "Алтайские строители" и региональное министерство строительства и ЖКХ. Оптимистические данные чиновников противоречат тревожным оценкам участников рынка. Пожалуй, впервые за время проведения подобных встреч краевой бизнес выдвинул немало претензий курирующему их ведомству.

- Нам нужны конкретные меры поддержки на краевом уровне, - подчеркнул Александр Мишустин, председатель краевого правления Союза строителей. - Например, необходимо решить вопрос с выделением земельных участков. Если не будет решен вопрос с землей, то никаких перспектив быть не может. Мы полгода твердим об этом, но никаких подвижек нет. Ничего не делается. Застройщики сами по себе, власти сами по себе. А когда все развалится, у нас же и спросят: где вы раньше были?

Мишустин привел обескураживающие данные по Барнаулу. В 2017 году выдано 28 разрешений на строительство многоэтажных жилых домов, в 2018-м - 61, в 2019-м - 26, а в 2020-м - ноль.

- В следующем году достроим начатые объекты, а что будем делать дальше, в 2022 и 2023 годах? - задал вопрос глава правления Союза.

Не менее остро стоит вопрос о господдержке отрасли в условиях ограничений, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

- Кризис 2020 года затронул каждую строительную компанию, - подчеркнула Зинаида Герасимович, гендиректор СРО "Алтайские строители". - С остановкой строительства столкнулось девять из десяти организаций. Ситуацию осложняет растущий риск банкротств. В текущем году ожидается снижение выручки, численности сотрудников, зарплат и, возможно, показателей ввода жилья, а также увеличение кредитной нагрузки. Если не предпринимать конкретных шагов, то к показателям отрасли конца 2019 года можно будет вернуться года через четыре.

По словам Зинаиды Герасимович, пандемия "перехлестнулась" с очень сложным переходом отрасли на механизм проектного финансирования. Последствия могут привести к тому, что новые проекты начинать не будут, а те, что находятся в стадии ранней реализации, станут сворачивать и "замораживать".

При этом ни одна строительная компания края не вошла в федеральный список системообразующих предприятий, которые смогли получать господдержку (например, субсидирование расходов на строительство объектов социально-транс-портной инфраструктуры).

- В перечень системообразующих предприятий Алтайского края попала всего одна строительная компания, но на региональном уровне меры поддержки не приняты. До сих пор действуют ограничения на въезд в страну трудовых мигрантов, что негативно сказывается на отрасли. Ни одна алтайская компания не смогла воспользоваться мерами поддержки по государственным и муниципальным контрактам. Очень жесткие условия. Та же картина - с мерами поддержки в области жилищного строительства. В целом только пятнадцать процентов строительных компаний смогли воспользоваться некоторыми мерами господдержки. И все отмечают большие проблемы с реструктуризацией и выдачей кредитов, - заметила Герасимович.

Что могло бы сегодня эффективно помочь строительной отрасли? В первую очередь, поэтапное раскрытие эскроу-счетов. Необходим мораторий по штрафам - сегодня получить отсрочку невозможно. Пришлись бы очень кстати продление сроков договоров аренды земельных участков и упрощение процедур подключения к сетям инженерно-технического обеспечения. Строители считают, что отрасль целесообразно включить в перечень особо пострадавших и предоставить налоговые льготы.

Кроме того, Ассоциация "Алтайские строители" выступила с предложением к федеральным властям - предоставить субъектам РФ субсидии из федерального бюджета для выкупа строящегося жилья. Это помогло бы не только отрасли, но и регионам, которым необходимо реализовывать социальные жилищные программы.

А вот оценка ситуации со стороны регионального минстроя куда более оптимистична. С января по май 2020 года объем строительных работ и услуг вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Такой рост, полагает министр Иван Гилев, могла дать реализация строительных проектов с государственными инвестициями. Министр убежден, что строительная отрасль в условиях пандемии "практически не останавливалась".

- Недостатка спроса на жилье в крае, особенно в Барнауле, нет, - указал министр. - Его стимулируют федеральные меры поддержки. В краевом центре наблюдается дефицит квартир, приобретаемых по государственным программам детям-сиротам и переселенцам из аварийного жилья. Спрос может просесть из-за снижения платежеспособности населения - но пока этого не произошло.

Различные взгляды на ситуацию свидетельствуют, что в дальнейшей дискуссии нужно участие третьей стороны. Гилев предложил минстрой и ЖКХ в качестве площадки, куда можно направлять свои предложения. Строители же говорят о необходимости создания координационного совета на более высоком уровне - при краевом правительстве.

- Реальные меры поддержки нужны сейчас, а не когда поддерживать станет некого, - сказала Зинаида Герасимович.