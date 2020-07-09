Экс-замглавы Барнаула осудили на пять лет за взятку

Индустриальный суд города Барнаула признал виновным бывшего заместителя главы администрации Барнаула Александра Алексеенко в получении крупной взятки за покровительство частной компании. Экс-чиновник осужден на пять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как отметили в следственном управлении СКР по Алтайскому краю, суд нашел доказательства вины бывшего вице-мэра достаточными, чтобы вынести ему обвинительный приговор.

- Следствию удалось доказать, что в течение полутора лет - с января 2018 до июня 2019 года Алексеенко неоднократно получал от представителя компании, которая занималась вывозом жидких отходов, - пояснила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - В общей сложности сумма взяток составила 1,3 миллиона рублей.

В июне прошлого года он был задержан с поличным сотрудниками регионального управления ФСБ в момент получения очередной взятки от этой компании. По словам Людмилы Рязанцевой, еще на стадии предварительного следствия Алексеенко полностью признал свою вину.

За систематические взятки суд приговорил бывшего замглавы Барнаула к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, взяв его под стражу прямо в зале суда. Также ему придется выплатить штраф в размере полученной взятки - 1,3 миллиона рублей, и в течение трех лет он не сможет занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления.