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09.07.2020 20:26
Рубрика: Общество

Вторая линия обороны

Недавние студенты заменили временно выбывших из строя коллег
Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)
Их можно встретить и в инфекционных госпиталях, и в многопрофильных больницах. Они работают всюду, где не хватает врачей, а не хватает их везде. Кадровый голод усугублен коронавирусом: с одной стороны - нарастающий поток пациентов, с другой - накопившаяся усталость, карантинные меры и выявленный COVID-19 у коллег. Именно в этот момент в реанимации, где тяжелее всего, пришли "дети" - выпускники кафедры анестезиологии и реанимации ИГМАПО. Одна из них - Татьяна Зябрева, заменившая сразу двух опытных анестезиологов Бодайбинской центральной районной больницы. Как признается она сама, так далеко уезжать она не собиралась. Но на северах начался приисковый сезон, и вахтовые рабочие привезли в этот суровый край ковид. Оба местных доктора попали на карантин, и огромный район остался без специалистов. Так хрупкая девушка отправилась "на севера".
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Завкафедрой ИГМАПО, профессор Владимир Ильич Горбачев, за нее был более чем спокоен: по его словам, Татьяна - из самых подготовленных ординаторов. Красный диплом ИГМУ, плюс практика в разных клиниках.

- Зато я-то как волновалась, - говорит Татьяна. - Одно дело в реанимации областной больницы работать, когда рядом старшие коллеги, которые и покажут, и расскажут, и совсем другое - на "краю" географии, в районной больнице.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
Кубанский врач рассказал о работе в "красной зоне" госпиталя

Первая вахта Татьяны в городе золотопромышленников длилась 10 суток. Даже уходя поспать в гостиницу, она оставалась на связи. Если что, из больницы звонили и даже отправляли за единственным на район анестезиологом машину.

- Привезли рабочего с прииска, - рассказывает Татьяна. - В тяжелом состоянии, с обширной раневой инфекцией - закрутило в какой-то механизм. С седативной и инфузионной терапией я и сама разобралась. А вот что делать с инфекцией? Сколько антибиотиков назначить? Поздно вечером позвонила Владимиру Ильичу и получила совет. Состояние больного стабилизировалось.

По словам профессора Горбачева, сейчас это обычная практика - в бой вступила вторая линия обороны, вчерашние студенты. Многие уже поработали в "горящих" точках, заменяя выбывших из строя кадровых анестезиологов-реаниматологов. "Нелегко ребятам, конечно. Но мы всегда на связи - хоть днем, хоть ночью. И если какой-то вопрос, тут же консультируем и находим оптимальное решение, - говорит профессор.

Оба местных доктора ушли на карантин, и огромный район остался без специалистов

Сейчас Татьяна Зябрева снова в Иркутске, сдает зачеты и экзамены за первый год ординатуры и работает в хирургической реанимации. "Я очень благодарна врачам Бодайбинской ЦРБ, я многому у них научилась даже за такой короткий срок. Ведь сколько книг и статей по специальности ни читай, ничто не заменит работы плечом к плечу, подсказок опытного коллеги, доброй поддержки, - говорит она.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Пандемия коронавируса COVID-19

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