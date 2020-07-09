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Текст:   Марина Трубилина 
19:40 09.07.2020
Российская газета - Федеральный выпуск № 150(8204)

Вагончик тронется

Минстрой пересмотрит порядок переселения из времянок

Порядок расселения сибиряков и дальневосточников из временного жилья, предоставленного в "период промышленного освоения" территорий, намерен пересмотреть минстрой. Он разработал поправки в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Уточняется понятие строений, из которых следует переселять граждан. Это не предназначенные для проживания помещения, созданные в период промышленного освоения Сибири и Дальнего Востока и предоставленные для временного проживания работникам предприятий и организаций. Это может быть строительный вагончик, балок, модульный блок-контейнер, барак, сборно-щитовой, каркасно-насыпной дом или иное помещение, не соответствующее понятию жилого, установленному в Жилищном кодексе.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Оговорено, кто считается членом семьи владельца помещения, а также какими документами люди должны подтверждать, что живут в этом строении. Если нет справки о предоставлении помещения или документов о регистрации по месту пребывания или месту жительства, то факт вселения и постоянного проживания должен подтверждаться судебным решением. По действующему порядку другое жилье полагается предоставлять тем, кто живет во времянках, предоставленных им до 25 декабря 1991 года. Если поправки будут приняты, расселять станут тех, кто получил такое помещение вплоть до 22 июня 2017 года. Правила расселения предлагается распространить на Кемеровскую и Магаданскую области. Тюменская область будет исключена из программы. Порядок будет действовать в Бурятии, Якутии, Забайкальском и Красноярском краях, Амурской, Иркутской областях, ХМАО и ЯНАО.

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