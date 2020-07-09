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09.07.2020 12:23
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор поблагодарил созыв Заксобрания за слаженность

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил депутатов Законодательного собрания региона за конструктивное взаимодействие в реализации масштабных проектов. Об этом глава региона сказал на сессии регионального парламента, которая состоялась 9 июля и стала последней для шестого созыва Законодательного собрания.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор отметил, что для всего шестого созыва были характерны слаженность взаимодействия и совместная работа депутатов и членов правительством области.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- Подобная консолидация позволила запустить и реализовать в Новосибирской области масштабные проекты, - сказал Андрей Травников. - В памяти масса сложных вопросов, непростых законопроектов, очень оперативных решений, которые мы принимали в течение пяти лет. Я хочу поблагодарить председателя Законодательного собрания Андрея Ивановича Шимкива, всех депутатов заксобрания за совместную работу.

На последней сессии шестого созыва одним из ключевых вопросов стали поправки в бюджет текущего года и на ближайшие три года.

- Несмотря на ситуацию с коронавирусом, выпадающие доходы, дополнительные расходы, которые мы несем, мы постарались обеспечить финансированием все мероприятия национальных проектов, все стройки, малые и большие, от ФАПов до крупных, знаковых объектов. Продолжили строительство этих объектов и обеспечили финансированием программу наказов избирателей, - прокомментировал глава региона.

Такая позиция, подчеркнул Андрей Травников, будет выдержана в дальнейшем.

Сессия стала одной из самых продолжительных и насыщенных по повестке: депутаты рассмотрели около 50 вопросов.

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