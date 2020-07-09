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09.07.2020 06:45

Кушать подано

Новосибирскому общепиту разрешили работать на летних площадках, и участники отрасли рассчитывают на восстановление спроса
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 149(8203)
В Новосибирске с 6 июля смогут возобновить работу 850 летних кафе, ресторанных веранд и террас.

Измученные неизвестностью участники отрасли восприняли это почти как чудо. 30 июня в соцсети под хештегом #откройтересторанынск появилось обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову:

"Мы - представители яркой и непростой сферы бизнеса в регионе. У нас есть сотрудники, арендодатели, поставщики, кредиты и обязательства. У наших сотрудников есть свои обязательства и семьи. С 28 марта прошло 94 дня, все это время мы обеспечивали выживание наших заведений и сотрудников. Сейчас наш запас прочности полностью исчерпан.

90 процентов работников офисов вышли на повседневные рабочие места. А мы вынуждены выживать, хотя сфера цивилизованного общепита всегда была и остается одной из самых ответственных".

Общепит оказался в числе наиболее пострадавших из-за ограничительных мер, введенных в Новосибирской области с 31 марта. Ресторанам и кафе было разрешено работать на вынос и осуществлять доставку, но это не обеспечивало полную загрузку персонала и доход. По оценкам экспертов, выручка заведений упала более чем на 75 процентов.

Фото: Татьяна Кравченко
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Понятно, что "летники" не будут прежними. Придется "выдерживать" социальную дистанцию между столиками, возможно, заменить обычную посуду на одноразовую. У некоторых и до пандемии антисептики на входе были делом обычным. Но восстановится ли спрос на услуги общепита в нынешних условиях? Вопрос открытый - многие новосибирцы восприняли новость с осторожностью.

В свою очередь Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) Сибири обратила внимание еще на одну проблему. Об этом представители индустрии гостеприимства написали в письме к мэру Новосибирска Анатолию Локтю. Они просят разрешить работу на улице и тем заведениям, которые не имеют летних веранд. Таких в городе немало.

- Федерация просит мэра Новосибирска разрешить работу временных летних площадок до 1 октября 2020 года. И на этот период отменить плату за аренду земли для уже существующих согласованных стационарных летних веранд в качестве муниципальной меры поддержки, - отметил президент ФРиО ресторатор Владимир Бурковский.

Напомним, что более двух месяцев в регионе работает практически вся сфера услуг - парикмахерские, салоны красоты, химчистки, автосервисы, ремонтные мастерские. С начала июня возобновили работу продовольственные рынки. С середины мая на территории области жителям разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. С 22 июня работают все непродовольственные магазины с отдельным входом, с 24 июня начали принимать посетителей музеи и новосибирский зоопарк.

- Надеемся на возобновление работы с середины июля. Естественно, с соблюдением всех профилактических мер, рекомендованных Роспотребнадзором, - сообщила "РГ" программный директор по событийному кино центра культуры и отдыха "Победа" Анна Огородникова.

В целом в Сибири постепенно отменяют ограничения, принятые в связи с пандемией коронавируса. Так, с 3 июля возобновили работу гостиницы и турбазы Республики Алтай, еще раньше предприятия отрасли заработали в соседнем Алтайском крае. В Кемеровской области летние кафе и веранды, за исключением ряда муниципалитетов, начали работу еще в начале июня.

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

Новосибирской области удается сдерживать темпы распространения коронавирусной инфекции. Большая часть предприятий и организаций новосибирской экономики уже функционирует: не прекращалась деятельность агропромышленного комплекса, всего на неделю останавливала работу строительная индустрия. Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным и впредь принимать аккуратные решения по снятию ограничений. Чтобы оперативно открыть летние веранды и кафе, главам городов и муниципальных районов необходимо срочно подготовить все внутренние распорядительные документы.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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