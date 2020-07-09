Почему барнаульский полигон ТБО не может попасть в нацпроект "Экология"

Алтайский край никак не может "вписаться" в нацпроект "Экология", чтобы провести рекультивацию неиспользуемых площадей полигона твердых бытовых отходов в Барнауле. В региональном ОФН бьют тревогу: край может лишиться федеральных инвестиций на экологическую реабилитацию крупнейшего мусорного объекта.

Барнаульский полигон ТБО уже дважды подавал заявки о включении в реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС) - и получал отказы. А включение в реестр - это необходимое условие для участия в федеральном проекте "Чистая страна", который предусматривает финансирование рекультивации мусорных полигонов в городской черте. Алтайские эксперты ОНФ считают отказы минприроды РФ необоснованными. Они направили обращение министру природных ресурсов и экологии России Дмитрию Кобылкину с просьбой взять ситуацию на контроль.

- Барнаульский полигон уже год пытается попасть в этот проект, но все безуспешно, - пояснил куратор экологической площадки ОНФ в Алтайском крае Алексей Грибков. - Сначала в федеральном ведомстве потеряли документы, поступившие от регионального минприроды. А на вторую заявку пришел ответ - верхняя карта полигона в Барнауле не может быть включена в реестр ГРОНВОС, поскольку нет доказательств, что здесь прекращена экономическая деятельность. Но подтверждающие документы были в заявке, - недоумевает эколог.

В компании "Эко-Комплекс", эксплуатирующей полигон, уточнили, что к заявлению был приложен приказ от сентября 2013 года о выводе из эксплуатации участка "Верхняя карта" площадью двенадцать гектаров. "Складирование отходов здесь достигло уровня окружающего рельефа, поэтому его и вывели из эксплуатации. Это подтверждается также служебной запиской начальника полигона о наполненности верхней карты и проведенными в 2019 году инженерно-геологическими изысканиями, которые установили, что последняя отсыпка грунта на верхней карте была более пяти лет назад. Все эти документы мы отправили с заявкой", - пояснили в компании.

Для верности в феврале на полигон даже пригласили проверку Росприроднадзора, которая тоже подтвердила, что этот участок давно не используется. Но пока шла чехарда с документами, изменились условия участия в программе "Чистая страна". В марте приказом минприроды РФ было введена обязательная проверка достоверности сметной стоимости природоохранных проектов, претендующих на получение федерального финансирования. Однако, по словам руководителя компании "Эко-Комплекс" Виктора Карла, экспертные организации отказываются проводить оценку сметной стоимости, поскольку рекультивация не относится ни к одному из видов строительных работ, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ. Это не "реконструкция" и не "строительство". Так что третью заявку Барнаульский полигон подал без такой оценки в надежде на то, что ее будет рассматривать новая комиссия по отбору участников федерального проекта "Чистая страна".

Экологи и общественники считают, что без федерального финансирования барнаульский полигон ТБО еще долго будет ждать рекультивации, ведь ликвидация накопленного вреда - весьма затратная процедура. Из-за проволочек Барнаул может не попасть в проект и в следующем году. Почему так важно провести рекультивацию хотя бы части городской свалки? И что теряют барнаульцы, которые еще в мае 2019 года единогласно высказались за ее проведение?

Начальник барнаульского полигона ТБО Евгений Паньшов рассказал "РГ", что в недрах верх-ней карты барнаульского полигона захоронено более 1,5 миллиона кубометров отходов.

- Рекультивация приведет к заметному улучшению экологической обстановки на прилагающих территориях, поскольку участок близко расположен к жилой застройке, - пояснил он. - Во-первых, благодаря установке гидроизолирующего покрытия поверхностные воды не будут попадать в слои захороненного мусора, и загрязнения не стекут в грунтовые воды. Во-вторых, укрытие верхней карты не даст разлетаться по окрестностям легкому мусору. Сократится кормовая база для птиц, что улучшит орнитологическую обстановку на приаэродромной территории барнаульского аэропорта. И, в-третьих, предполагаемая система дегазации будет контролировать возможный выход на поверхность свалочных газов.

Кроме того, биологическая рекультивация предусматривает создание парковой зоны на отработанных землях полигона. Здесь планируют высадить траву и деревья, которые тоже будут своеобразной зеленой защитой, прикрывающей жилые районы от городской свалки.

Прямая речь

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

- Вопрос о рекультивации полигона в Барнауле обсуждается почти сорок лет - с начала 1980-х годов. Проблема давно назрела, и горожане на общественных слушаниях единогласно поддержали проект рекультивации. Работы должны были начаться уже в этом году, но из-за формальностей все застопорилось. Это не наша вина, это наша беда. Мы призываем федеральные ведомства обратить внимание на проблему и дать возможность провести рекультивацию верхней карты полигона ТБО в Барнауле. Полигон переполнен, необходима экологическая реабилитация уже отработанного участка, чтобы превратить его в зеленую зону. Обидно, что барнаульцев лишают возможности привести хотя бы часть городской свалки в порядок. Полигон муниципальный, и без федеральной поддержки городскому бюджету не потянуть такие расходы. Поэтому мы будем добиваться его включения в нацпроект и проект "Чистая страна".