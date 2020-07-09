Новости

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года 05:20
На Сахалине глава поискового отряда МЧС пойдет под суд за взятки 05:18
В США возобновят смертные казни на федеральном уровне 04:55
Эксперты сориентировали россиян по срокам возобновления зарубежного туризма 04:41
В пятиэтажке Южно-Сахалинска произошел взрыв баллона с кислородом 04:37
Задержанного губернатора Хабаровского края отправят в Москву 04:17
В Приамурье из окна седьмого этажа выпал пятилетний мальчик 04:03
СМИ: Взрыв бензовоза в Колумбии унес 20 жизней 03:21
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии 03:08
Задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 02:45
В Москве скончались 32 пациента с коронавирусом 02:35
Посол России в США ответил на обвинения о сговоре с талибами 02:22
В Словении подожгли статую Мелании Трамп 02:11
Исследование: солнечный ультрафиолет может снизить смертность от COVID 01:38
Владелец "Спартака" заявил, что Тедеско продолжит тренировать команду 00:40
Венесуэльские военные сбили американский самолет с наркотиками 00:35
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом 00:33
В подмосковной Рузе дождями смыло жилые дома 00:14
Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии 00:11
Федун объяснил назначение Газизова на пост гендиректора "Спартака" 08.07.2020
Тедеско: Судьи каждую игру убивают "Спартак" 08.07.2020
Шамиль Газизов стал новым генеральным директором "Спартака" 08.07.2020
Дзюба высказался о скандальном видео с Азмуном 08.07.2020
Министр обороны ФРГ ответила критикам "Северного потока-2" 08.07.2020
Певец Дмитрий Колдун госпитализирован в Минске с интоксикацией 08.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Верховный суд защитил права работника, с которым не подписали трудовой договор
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Где этим летом школьники смогут больше всего заработать
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 06:05

Пласты интересов

Превратится ли особо охраняемая природная территория в угольный разрез?
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 149(8203)
Угольщики отстаивают право разрабатывать месторождение в непосредственной близости от столицы Кузбасса - на территории природных парков. Правоохранительные и надзорные органы пытаются этому противостоять, а суды выносят противоположные решения. Чем завершится "битва за разрез"?

Лицензию на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на спорном участке ООО "Шахта Лапичевская" (собственник - кипрская компания) получила еще в 2010-м. Но технический проект разработки месторождения так и не был утвержден. В начале августа 2019-го Росприроднадзор предписал ООО устранить это нарушение в течение года.

Фото: Рашид Шереметов
В Кузбассе взяли под охрану уникальный уголок природы

Однако согласовать проектную документацию в минприроды РФ недропользователю не удалось: в 2018-м на территории месторождения были созданы ООПТ местного значения "Природный комплекс "Петровский" и "Природный комплекс "Петровско-Андреевский". А добывать уголь, тем более открытым способом, в местах с краснокнижной флорой и фауной недопустимо.

В результате Роснедра решили лицензию у ООО отозвать. В ответ угольщики обратились в арбитражный суд города Москвы с иском о защите своих предпринимательских интересов. Аргументы привели такие: о конкретных нарушениях и сроках их ликвидации уведомлений не получали. При этом не только провели на месторождении разведку, но и разработали и согласовали проект освоения запасов угля открытым способом, а "в целях минимизации вреда, наносимого окружающей среде", подготовили новый технический проект.

На согласование в минприроды РФ недропользователь заявился в мае прошлого года. Надеясь до августа 2020-го привести все в соответствие с законодательством и утвердить. Так что решение Роснедр руководство ООО посчитало преждевременным и незаконным. С чем и согласился мос-ковский арбитражный суд.

Московский арбитраж вынес решение в середине июня 2020 года, признав недействующими решения Кемеровского горсовета о создании вышеупомянутых ООПТ. А буквально на следующий день областной суд постановил: депутаты все сделали правильно.

- По мнению истца, его лишили права на угледобычу, нарушив порядок принятия муниципальных правовых актов. Однако суд выяснил, что на самом деле порядок соблюден и основания для создания ООПТ имелись, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Так, согласно результатам комплексного экологического обследования, на этих территориях действительно есть редкие виды растений и животных, занесенных в областную и федеральную Красные книги. И ООПТ как раз и созданы с целью сохранения и восстановления природных объектов, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов флоры и фауны. Участвовавший в деле прокурор дал мотивированное заключение на этот счет.

Решения обоих судов пока не вступили в законную силу и, вероятнее всего, будут обжалованы. Судьба территорий, расположенных в непосредственной близости от кемеровского города-спутника Лесная поляна, пока под вопросом.

Между тем, по словам начальника департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексея Партолина, отказ от освоения запасов полезных ископаемых (и не только угля) из-за создания особо охраняемых природных территорий - в СФО случай не беспрецедентный. Такие примеры есть в Новосибирской области и на Алтае.

Фото: Фред Гринберг / РИА Новости www.ria.ru
В Кузбассе создают уникальную модель управления водными ресурсами

- Но Кузбасс в этом смысле, конечно, регион специфический. С одной стороны, с угледобычей во многом связаны занятость и доходы населения, она приносит значительную долю налоговых поступлений в бюджет, а с другой - заставляет принимать усиленные экологические меры, - отметил глава Сибнедр.

И, надо сказать, что в последние годы это делается очень активно. Так, например, недавно начались (и должны завершиться до конца года) научно-исследовательские и подготовительные работы по созданию сразу двух ООПТ - ботанического памятника природы "Артышта" в Беловском районе и ботанического заказника регионального значения "Увалы Лучшево" в Прокопьевском муниципальном округе.

- Очень важно, что в процессе сохранения ценных природных территорий участвуют не только природоохранные организации и ученые, но и угольщики. Должен заметить: в масштабах России такой опыт есть только в Кузбассе, - подчеркивает заведующий лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
В АТОР назвали возможные сроки возобновления полетов на зарубежные курорты
Минздрав одобрил еще один препарат от COVID-19
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
Мантуров: 126 системообразующих предприятий получили господдержку