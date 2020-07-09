Угольщики отстаивают право разрабатывать месторождение в непосредственной близости от столицы Кузбасса - на территории природных парков. Правоохранительные и надзорные органы пытаются этому противостоять, а суды выносят противоположные решения. Чем завершится "битва за разрез"?

Лицензию на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи каменного угля на спорном участке ООО "Шахта Лапичевская" (собственник - кипрская компания) получила еще в 2010-м. Но технический проект разработки месторождения так и не был утвержден. В начале августа 2019-го Росприроднадзор предписал ООО устранить это нарушение в течение года.

Однако согласовать проектную документацию в минприроды РФ недропользователю не удалось: в 2018-м на территории месторождения были созданы ООПТ местного значения "Природный комплекс "Петровский" и "Природный комплекс "Петровско-Андреевский". А добывать уголь, тем более открытым способом, в местах с краснокнижной флорой и фауной недопустимо.

В результате Роснедра решили лицензию у ООО отозвать. В ответ угольщики обратились в арбитражный суд города Москвы с иском о защите своих предпринимательских интересов. Аргументы привели такие: о конкретных нарушениях и сроках их ликвидации уведомлений не получали. При этом не только провели на месторождении разведку, но и разработали и согласовали проект освоения запасов угля открытым способом, а "в целях минимизации вреда, наносимого окружающей среде", подготовили новый технический проект.

На согласование в минприроды РФ недропользователь заявился в мае прошлого года. Надеясь до августа 2020-го привести все в соответствие с законодательством и утвердить. Так что решение Роснедр руководство ООО посчитало преждевременным и незаконным. С чем и согласился мос-ковский арбитражный суд.

Московский арбитраж вынес решение в середине июня 2020 года, признав недействующими решения Кемеровского горсовета о создании вышеупомянутых ООПТ. А буквально на следующий день областной суд постановил: депутаты все сделали правильно.

- По мнению истца, его лишили права на угледобычу, нарушив порядок принятия муниципальных правовых актов. Однако суд выяснил, что на самом деле порядок соблюден и основания для создания ООПТ имелись, - уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - Так, согласно результатам комплексного экологического обследования, на этих территориях действительно есть редкие виды растений и животных, занесенных в областную и федеральную Красные книги. И ООПТ как раз и созданы с целью сохранения и восстановления природных объектов, в том числе охраны и воспроизводства редких и исчезающих видов флоры и фауны. Участвовавший в деле прокурор дал мотивированное заключение на этот счет.

Решения обоих судов пока не вступили в законную силу и, вероятнее всего, будут обжалованы. Судьба территорий, расположенных в непосредственной близости от кемеровского города-спутника Лесная поляна, пока под вопросом.

Между тем, по словам начальника департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу Алексея Партолина, отказ от освоения запасов полезных ископаемых (и не только угля) из-за создания особо охраняемых природных территорий - в СФО случай не беспрецедентный. Такие примеры есть в Новосибирской области и на Алтае.

- Но Кузбасс в этом смысле, конечно, регион специфический. С одной стороны, с угледобычей во многом связаны занятость и доходы населения, она приносит значительную долю налоговых поступлений в бюджет, а с другой - заставляет принимать усиленные экологические меры, - отметил глава Сибнедр.

И, надо сказать, что в последние годы это делается очень активно. Так, например, недавно начались (и должны завершиться до конца года) научно-исследовательские и подготовительные работы по созданию сразу двух ООПТ - ботанического памятника природы "Артышта" в Беловском районе и ботанического заказника регионального значения "Увалы Лучшево" в Прокопьевском муниципальном округе.

- Очень важно, что в процессе сохранения ценных природных территорий участвуют не только природоохранные организации и ученые, но и угольщики. Должен заметить: в масштабах России такой опыт есть только в Кузбассе, - подчеркивает заведующий лабораторией экологической оценки и управления биоразнообразием Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Юрий Манаков.