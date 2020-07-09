Более 45 миллионов рублей из 75-миллионного долга по заработной плате погасило кузбасское АО "Разрез "Инской" после вмешательства надзорного органа.

Отдать 793 подчиненным заработанные деньги работодателя обязали после очередной проверки исполнения законодательства, проведенной прокуратурой Беловского района. А нарушения прав коллектива на своевременную оплату труда начались гораздо раньше. В том числе из-за общей непростой ситуации в добывающей отрасли, связанной с падением мировых цен на сырье (на "Инском" как раз добывают подешевевший энергетический уголь марки Д).

В конце 2019-го из-за набежавшего зарплатного долга почти в 34 миллиона рублей горняки даже отказывались выходить на смены. И, возможно, люди перестали бы спускаться в забой, не выплати им руководство перед новогодними праздниками все до копейки. Однако в 2020-м долг начал копиться снова. Сумма за март и апрель превысила 75 миллионов рублей.

- В связи с этим прокурор Беловского района возбудил в отношении руководителя предприятия и юридического лица административные дела. Руководителю было внесено представление с требованием устранить нарушения закона, - сообщила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич. - По итогам рассмотрения дел исполнительный директор АО оштрафован на двенадцать тысяч, а юрлицо - на сорок тысяч рублей. Часть долга - около 45,3 миллиона рублей - после принятых мер была выплачена. Погашение оставшейся суммы находится на контроле у районной прокуратуры.

Между тем на днях Арбитражный суд Кемеровской области признал АО "Разрез "Инской" банкротом. А в октябре 2018-го Центральный суд Кемерова начал рассматривать уголовное дело о вымогательстве акций АО на сумму в миллиард рублей. В качестве обвиняемых по этому делу проходят два бывших замгубернатора Кузбасса, экс-начальник департамента административных органов обладминистрации, бывший руководитель регионального следственного управления СК РФ с двумя бывшими подчиненными, а также кузбасский бизнесмен Александр Щукин и его доверенное лицо.

Дело было возбуждено в 2016 году. Ему предшествовали сокращение объемов, остановка добычи угля и резкое падение выручки. Тогда работникам тоже очень долго приходилось ждать зарплаты.

Тем временем

Собственнику одного из угольных предприятий Кузбасса предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налога на прибыль организации в особо крупном размере - более 89 миллионов рублей. По версии следствия, с января 2014-го по декабрь 2016 года глава коммерческой фирмы включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями. Это позволило скрыть реальный доход от реализации угля.