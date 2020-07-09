В Алтайском крае начали возрождать местные аэродромы для малой авиации

В Алтайском крае приняли первый пассажирский рейс на аэро-дроме под Белокурихой. В минувшую пятницу, 3 июля, здесь приземлился самолет L-410, следовавший по маршруту "Красноярск - Горно-Алтайск - Белокуриха". Аэропорт города-курорта стал первым в регионе возрожденным портом для малой авиации, который начал принимать регулярные рейсы. Корреспондент "РГ" встретила прилетевших на курорт и узнала, какие еще аэропорты восстановят на Алтае.

Себестоимость полета из Горно-Алтайска в Белокуриху 45 тысяч рублей, а билет стоит всего полторы тысячи. Одно это приводит пассажиров в хорошее настроение. Фото: Татьяна Кузнецова/РГ

Первый рейс едва не сорвался из-за грозы и ливня. Но опытные пилоты смогли обойти грозу и посадили самолет в белокурихинском аэропорту всего на полчаса позже назначенного времени. "Элька" доставила на курорт десять отдыхающих.

- От полета, конечно, дух захватывает, так красиво: степь, горы, грозовое небо со вспышками молний, - поделились впечатлениями супруги Анастасия и Денис Козловы, прилетевшие из Горно-Алтайска на выходные в Белокуриху. - Несмотря на то что полоса грунтовая, посадка была мягкой, да и грозы мы не почувствовали - полет прошел отлично.

От Горно-Алтайска до Белокурихи - девяносто километров и полтора часа езды на автобусе, из Барнаула - двести километ-ров и почти четыре часа в дороге. Трасса, конечно, хорошая, но все равно утомляет, особенно если сначала лететь из Москвы или других городов в Барнаул, а потом ехать в Белокуриху. Именно для отдыхающих и восстановили воздушный порт в пяти километрах от курорта. Ведь из Горно-Алтайска всего двадцать-тридцать минут лету, а из Барнаула - меньше часа.

Директор белокурихинского аэропорта Леонид Афанасьев рассказал, что рейсы на грунтовой полосе будут принимать и зимой, поскольку курорт работает круглогодично. А в дальнейшем здесь планируют возвести капитальную взлетно-посадочную полосу и стационарное здание аэровокзала. "Белокуриха - крупный туристический центр, здесь строят новый курорт "Белокуриха-2", но инвесторы не будут вкладывать средства в масштабный проект, если нет удобной логистики по доставке туристов", - уверен он.

Новый вид трансферта отдыхающих оценили и представители санаторно-курортного бизнеса. По мнению замдиректора крупнейшей сети санаториев Белокурихи Олега Акимова, это очень удобный сервис, позволяющий быстро доставить туристов на курорт. "Мы надеемся, что маршрутная сеть авиасообщения с Белокурихой будет расти, ведь для многих сегодня очень важна скорость передвижения. К тому же это хороший способ посмотреть красоты Алтая с высоты птичьего полета", - подчеркивает Олег Акимов.

В 1970-1980-е аэропорт в Белокурихе был - с грунтовой взлетно-посадочной полосой и зданием аэровокзала. Но в 1990-е его закрыли, а все постройки снесли. Восстановлением площадки для приема самолетов пять лет назад занялась частная компания при поддержке санаторно-курортного бизнеса. ВПП здесь по-прежнему грунтовая, а вместо капитального здания аэровокзала - большой сферический шатер. Организаторы говорят, что пока этого достаточно, чтобы отправлять десять-пятнадцать пассажиров.

Полвека назад в Алтайском крае активно развивали малую авиацию не только для связи с другими регионами, но и для внутрикраевых авиасообщений между городами и селами. А сейчас ставку делают только на межрегиональные маршруты. Как пояснил корреспонденту "РГ" замминистра транспорта края Дмитрий Коровин, высокая себестоимость перелетов не позволяет малой авиации конкурировать с другими видами транспорта на коротких дистанциях.

- Внутри края у нас хорошо развита сеть автомобильного и железнодорожного транспорта, поэтому более дорогие авиаперелеты не будут пользоваться спросом. А вот проблему быстрой доставки пассажиров из других регионов и обратно малая авиация решает, к тому же такие перелеты субсидируют государство и край, заинтересованные в развитии внутреннего туризма, - отметил замминистра.

Первый рейс связал авиасообщением сразу три региона - Красноярский край, Республику Алтай и Алтайский край. С 12 июля авиакомпания "Сибирская легкая авиация" запустит еще один рейс - "Томск - Барнаул - Белокуриха". А в перспективе планирует открыть авиамаршруты из Новосибирска и Новокузнецка.

- К первому полету в Белокуриху мы шли долгих четыре года, - говорит директор авиакомпании Андрей Богданов. - Еще в 2017 году сделали пробный рейс по маршруту "Томск - Новосибирск - Белокуриха" на Ан-28, но понадобилось много времени, чтобы все отладить. Думаю, жители сибирских регионов оценят возможность быстрой доставки на курорт. Ведь раньше нам приходилось пассажиров рейса "Красноярск - Горно-Алтайск" доставлять в Белокуриху на автобусе. Теперь они за двадцать минут могут долететь на том же самолете. Очень надеемся, что и этот рейс, и другие, которые мы планируем запустить на курорт, будут субсидировать из бюджета.

Андрей Богданов признался, что, пока нет субсидирования, компания будет выполнять рейсы в Белокуриху в убыток. Расчет тут простой: себестоимость одного перелета из Горно-Алтайска составляет 45 тысяч руб-лей, а один билет стоит полторы тысячи. То есть первые десять пассажиров покрыли только треть затрат. Даже при полной загрузке L-410 семнадцать пассажиров оплатят лишь половину стоимости перелета. Так что без субсидирования не обойтись.

- При формировании регионального бюджета на будущий год мы рассматриваем возможность субсидировать такие перелеты, чтобы снизить стоимость билетов и стимулировать пассажиропоток, - пообещал Дмитрий Коровин. - Сейчас край субсидирует пять авиарейсов - "Барнаул - Казань", "Барнаул - Красноярск", "Барнаул - Томск", "Барнаул - Новосибирск" и "Барнаул - Омск", направляя на эти цели 57,4 миллиона рублей в год.

Говоря о перспективах развития в Алтайском крае аэропортовой сети для малой авиации, замминистра транспорта отметил, что в отдаленных планах есть восстановление аэропортов в Славгороде и Рубцовске. А вот аэропорт Бийска региональные власти возрождать не будут, хотя еще три года назад такие планы рассматривались и был даже инвестор для строительства инфраструктуры бийского аэровокзала - если край возьмется за восстановление взлетно-посадочной полосы. Но сейчас, при действующих поблизости аэропортах в Горно-Алтайске и Белокурихе, такая необходимость, видимо, отпала.