В Алтайском крае турбазы, гостиницы, базы отдыха, летние кафе, веранды и террасы ресторанов открылись в конце июня. А в Республике Алтай турбизнесу разрешили принимать отдыхающих с 3 июля. Ограничения не сняли только в Кош-Агачском районе республики, где зафиксирован рост заболеваемости.

Конечно, в привычном режиме ни турбазы, ни кафе пока работать не будут. Роспотребнадзор требует жесткого соблюдения противоэпидемиологического режима. А это рассадка даже в открытых кафе не ближе 1,5 метра, масочно-перчаточный режим для персонала и дезинфекция помещений.

В крае туристов начали принимать почти 190 сельских гостевых домов, более 170 турбаз и организаций отдыха, а также около 200 гостиниц. А санаториям с медицинской лицензией, напомним, разрешили работать еще с 8 июня. В Республике Алтай туробъекты с медицинской лицензией и кафе на открытом воздухе работают с 11 июня.