В Красноярском крае ликвидировали сеть подпольных игровых казино

В Красноярском крае задержаны члены организованной группы, которые подозреваются в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в состав группы входили организаторы, крупье, а также администраторы игорных залов. Всего задержано 12 человек. Во время обысков у них были обнаружены и изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, флеш-накопители, игровой стол и наборы карт для покера.

- Злоумышленники открыли более десяти подпольных клубов в Красноярске и Железногорске. По предварительным данным, сумма дохода от их незаконной деятельности превысила 83 миллиона рублей, - сообщила Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.