В Красноярском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса

Режим ограничений в работе предприятий и организаций в Красноярском крае продлен до 9 августа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Остается приостановленной деятельность организаций отдыха и оздоровления детей, в то же время продлена работа дежурных групп детских садов. Закрыты торговые и торгово-развлекательные комплексы, сауны, бани и фитнес-центры.

- С 10 июля разрешается работать летним открытым площадкам при кафе, ресторанах, барах, столовых. При этом они обязательно должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и рекомендации Роспотребнадзора, - уточнили в краевом правительстве.

Для жителей края остается обязательными соблюдение социальной дистанции в общественных местах и использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.