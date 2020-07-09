В Новосибирске ограничат торговлю алкоголем в жилых домах

Сегодня, 9 июля, минпромторг Новосибирской области представит на сессии заксобрания законопроект, ограничивающий работу так называемых "наливаек" в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Маленькие, но очень досаждающие жильцам псевдокафе, где до карантинных ограничений торговали спиртным день и ночь, заставят закрыться с помощью указанной в норме цифры - пятьдесят квадратных метров. Именно такой, убеждены авторы законопроекта, должна быть минимальная площадь торгового зала точки общепита в жилом доме - от входа до прилавка.

Те "закусочные", где места хватало на один-единственный установленный для отвода глаз столик, будут вынуждены закрыться. Пятьдесят "квадратов" - выверенная норма. Такую же минимальную площадь торгового зала для "домашнего" общепита уже узаконили в Кемеровской области - там соответствующий закон был принят в июне нынешнего года, а действовать он начнет с января 2021-го - чтобы добросовестные предприниматели успели подготовиться.

В Новосибирской области к такому же решению шли примерно в течение года. Получая десятки жалоб на "наливайки", рабочая группа, созданная при региональном мин-промторге, искала баланс между интересами жильцов и бизнеса. Власти избегали радикальных мер - например, запретить торговлю алкоголем в домах целиком и полностью, ведь в этом случае под удар попали бы сотни магазинов и десятки вполне приличных ресторанов. Найти отдельно стоящее здание, чтобы открыть в нем точку общепита, в Новосибирске очень непросто.

Однако нельзя оставлять без внимания и страдания жильцов, которые вынуждены терпеть мусор под окнами и пьяное веселье припозднившихся компаний. Ведь для чего торговые точки с бутылками и кегами в одночасье превратились в "закусочные", хотя закусить там можно было только символически? Чтобы обойти запрет на ночную торговлю пивом: что не позволено магазину, то позволено кафе. В результате - ночной шум и даже дискотеки под окнами, видеозаписи которых несчастные соседи всевозможных рюмочных выкладывают в социальные сети.

Казалось бы, закрывайте такие ночные бары за нарушения - именно об этом писали авторы жалоб властям. Но закрыть малый, гордый и защищенный законодательством от внеплановых проверок бизнес нынче не так-то просто. Минпромторг утверждал, что выездные проверки "наливаек" по жалобам не согласовывают в прокуратуре. Прокуратура же отвечала, что внеплановые проверки таких торговых точек возможны только при наличии сведений об угрозе причинения вреда гражданам. Потому, мол, и не согласовываем. Борис Крылов советовал жильцам жаловаться на шум в полицию - но, очевидно, законное закрытие микроскопических торговых точек будет более эффективным.

Кстати, сейчас, когда работа общепита остается под запретом, рюмочные убрали столики и функционируют как магазины, в чем на днях и убедились представители власти и общественности, посетив пару таких торговых точек на Красном проспекте и улице Виктора Уса. Жильцы размахивали распечатанными ответами на жалобы, а "наливайки"... наливали. Удобный "гибкий" формат - кафе или магазин, смотря что выгоднее. Какой вариант они найдут после принятия регионального закона?

Прямая речь

Андрей Гончаров, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области:

- Закон Новосибирской области сегодня планируется рассмотреть в первом чтении. Предлагается увеличить площадь зала обслуживания посетителей до пятидесяти квадратных метров. Это решение не затронет большинство заведений, которые работают по закону. Очень хочется, чтобы внесение таких изменений послужило для бизнеса сигналом: нельзя пренебрегать мнением жильцов, если ваш бизнес находится в жилом доме. Бизнес должен быть социально ответственным.