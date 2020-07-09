В Приангарье неизвестные ограбили ювелирный салон

В Иркутской области полиция начала поиск преступников, обокравших ювелирный магазин в городе Усолье-Сибирское.

Как рассказали в МВД области, кража произошла ночью. Злоумышленники проникли в салон, находящийся на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Комсомольский, и выбрали самые дорогие украшения. Сумма ущерба устанавливается, по данным полиции, она может превысить 10 миллионов рублей.

- О ЧП сообщили работники салона: они пришли утром и обнаружили, что дверь магазина открыта. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража), - рассказали в полиции региона.