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09.07.2020 13:34
Рубрика: Происшествия

Возбуждено уголовное дело по взлому аккаунта депутата Госдумы Горелкина

Текст: Михаил Фалалеев

Депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин опубликовал факсимиле письма из МВД России, подписанное заместителем министра внутренних дел Михаилом Ваничкиным.

Фото: istock
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В документе говорится, что по просьбе депутата проведена доследственная проверка и 13 июня управление МВД России по Новосибирску возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации). Статья подразумевает наказание в диапазоне от штрафа 200 тыс. руб. до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что 30 апреля депутат рассказал о попытке взлома своего Telegram-аккаунта. В качестве доказательства он опубликовал скриншот с записью логов активности аккаунта. Антон Горелкин пришел к выводу, что кто-то из Новосибирска дважды заходил в его аккаунт с двух разных устройств. По его словам, неожиданно пришло SMS о попытке входа и оповещение самого Telegram. И в списке активных сессий он обнаружил две лишние. Он считает, что единственный способ, как это могли сделать, - перехват SMS-сообщения.

Фото: iStock
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Депутат обратился к руководству компании "Вымпелком" - мобильному оператору "Билайн", главе ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

Не исключено, что взлом аккаунта связан с депутатской деятельностью Антона Горелкина. Он входит в думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Одной из его инициатив был законопроект об информационных ресурсах. Предлагалось, чтобы доля иностранцев в компаниях, которым принадлежат значимые интернет-ресурсы, не должна превышать 20 процентов. Это касалось в том числе и "Яндекса". После обсуждения проекта в Госдуме, он забрал законопроект на доработку.

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