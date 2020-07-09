На Ставрополье за сутки три человека скончались от коронавируса

В Ставропольском крае за минувшие сутки три человека скончались от коронавируса. Об этом в четверг сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

- За вчерашний день скончались трое пациентов. Глубокие соболезнования родным и близким, - написал глава края.

Также за сутки в регионе зафиксировано 79 новых случаев коронавируса. Выздоровели 100 человек. За все время COVID-19 обнаружили в крае у 5892 человек, вылечились 3678 пациентов, еще 112 скончались.

Напомним, сейчас в Ставропольском крае бессрочно действуют ряд ограничений. Так под запретом остаются массовые мероприятия, работа кинотеатров, фитнес-залов и других физкультурно-спортивных объектов. На дистанционном обучении находятся образовательные учреждения. А свободное посещение детских садов продлевается до 31 июля.

Также бессрочным остается масочный режим, а для лиц старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, продлевается режим самоизоляции.