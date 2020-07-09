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09.07.2020 11:07

Руководители Ингушетии и "Россети Северный Кавказ" обсудили работу отрасли

В Магасе состоялась встреча главы Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и генерального директора ПАО "Россети Северный Кавказ" Виталия Иванова.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

Обсуждая ключевые вопросы развития отрасли, Виталий Иванов отметил личное эффективное участие главы региона в решении вопроса неплатежей за электроэнергию со стороны проблемных групп потребителей.

"В сравнении с апрелем и маем, когда в стране наблюдался пик пандемии, в июне удалось улучшить платежную дисциплину потребителей республики. Это, безусловно, достигнуто при личном содействии главы и правительства", - отметил Виталий Иванов.

Однако высокая задолженность предприятий коммунального хозяйства по-прежнему может стать причиной нарушения надежности энергоснабжения всей республики. В этой связи необходимы совместные системные подходы по решению хронических проблем неплатежей ЖКХ-структур республики.

Глава Ингушетии заверил в заинтересованности региона решить указанный вопрос и дал поручение взять на контроль своевременность платежей коммунальщиков.

Для этих целей, а также для оперативной реализации отраслевых задач в регионе планируется создать совместную рабочую группу.

Стороны также детально обсудили мероприятия, которые энергокомпания проводит в рамках комплексного плана снижения потерь в энергосетях Ингушетии. В ближайшие три года на эти важные отраслевые задачи "Россети Северный Кавказ" направят свыше миллиарда рублей из нетарифных источников.

"Программа снижения потерь позволит решить застарелую проблему с низким напряжением в сети. Как следствие, качественно повысится надежность энергоснабжения жителей - именно это наша приоритетная задача", - подчеркнул Виталий Иванов.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании СКФО также сообщил, что для региональных специалистов приобретена специализированная техника современного образца. Это необходимо для качественной и оперативной реализации работ на энергообъектах Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов, разделяя позицию, что совместные действия региона и энергетиков должны быть направлены на бесперебойное и качественное энергоснабжение всех потребителей, заверил в дальнейшей всесторонней поддержке со стороны органов власти Ингушетии.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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